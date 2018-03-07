五河局涉圖利案 監院糾正水利署要求重懲

經濟部水利署表示，目前已與監察院聯繫，待相關行政程序完成、取得詳細糾正內容後，會統一公開說明。水利署指出，針對此案，先前已秉持勿枉勿縱的精神，就行政責任進行檢討，這次監委提出懲處有失衡平部分，待確認糾正內容後，會再檢討是否需要重新議處失職人員。

監察院財政及經濟、司法及獄政委員會聯席會議今天通過王美玉、仉桂美提案的調查報告及糾正案，要求經濟部水利署確實檢討改進，重新檢討議處相關人員，並要求法務部廉政署確實檢討改進。

廉政署今天回應，已針對此案召開多次會議深切檢討，未來也會加強政風視察的強度。

監委指出，經濟部水利署第五河川局長期以來各級官員違反公務員服務法規定，與業者過從甚密，導致業者所控制公司得以圍標、虛設行號等方式獲取河川局各項標案，進而上下其手盜取砂石獲取龐大利益，且囂張跋扈動輒威脅五河局所屬人員，水利機關的公權力威信任由業者輕視與踐踏。

調查報告指出，第五河川局各級官員長期任職，就業者中或有黑道背景者知之甚詳，卻仍密切交往，縱使無法認定具有「圖利」故意，但五河局所屬公務員顯未盡善良管理人注意義務，確有重大違失。

監委調查，經濟部水利署行政懲處有失衡平，未釐清行政違失構成要件的內涵，認為五局前局長無責任不予議處，而管理課長卻僅以「情節輕微」申誡2次，而與廠商有金錢往來人員也僅申誡一次，沒有記過，有縱放之嫌；反之，其他未配合的公務員均申誡1次，顯有失衡平，應重新檢討議處失職人員。

調查報告指出，五河局前政風室主任翁嘉振涉嫌接受廠商招待不當飲宴及出入不正當場所，包庇、圖利廠商，被法務部免職，廉政署應深切檢討主管職缺的遴薦缺失，通盤研謀改善。

調查報告說，法務部廉政署應以貪瀆事件為借鏡教訓，強化廉政人員的高標準風紀要求，並落實執行廉政行為規範及詳實填載日常平時考核紀錄，以維護政風單位公正廉潔的形象。

嘉義地方法院檢察署去年7月，以貪污治罪條例第4條第1項第5款違背職務收賄、第5條第1項第3款的職務行為收賄、刑法第213條、刑法第215條等規定，起訴五河局前政風室主任翁嘉振、五河局前約僱人員李春生及廠商林濟川等人。翁嘉振被記二大過免職，李春生遭解雇。（編輯：張良知）1070307