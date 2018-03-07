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娛樂

日星來台發展　被美食餵胖20公斤、贏得台妹心

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/07 16:13
▲太田拓郎（右）來台發展還交到女友。（圖／安可電影 , 2018.3.7）
▲太田拓郎（右）來台發展還交到女友。（圖／安可電影 , 2018.3.7）

日本「漫才少爺」的三木奮、太田拓郎今（7）日出席《火花》電影試片會，並在活動上秀一段中文的漫才表演，讓全場笑開懷。該片由菅田將暉和桐谷健太主演，「漫才少爺」在戲院欣賞完後，也大讚兩位演員實力不輸專業的漫才，其中的段子編劇也表示，菅田將暉和桐谷健太本身就很喜歡漫才，所以他們為了出演，下足不少苦心、拚命練習。

三木奮、太田拓郎為了推廣漫才來台發展，更編寫中文漫才段子，受訪時透露過程艱辛，但好在：「台灣食物很好吃，台灣人又很親切。」太田拓郎更因此胖了20公斤，還交到台灣女友，笑說現在生活非常幸福。


▲《火花》由桐谷健太（左）跟菅田將暉飾演漫才藝人。（圖／安可電影 , 2018.3.7）

「漫才少爺」身為搞笑藝人，對《火花》超有感，不僅大讚電影將日本搞笑藝人的故事拍得非常到位，其中一句對白「好想成名啊！」更是所有藝人心聲，電影傳遞的正面力量也讓他們深受鼓舞。

電影描述以新人搞笑組合「火花二人組」在演藝圈出道，卻遲遲闖不出名堂的諧星德永（菅田將暉 飾），有天在煙火大會的活動上認識熱心的諧星前輩神谷（桐谷健太飾）。神谷所屬的搞笑組合「阿呆陀羅」擅長表演大膽脫離常軌的漫才，德永被神谷的奇特風格和人情味吸引，便主動提出「請收我為徒弟」的要求。《火花》將於3月9日在台上映。

關鍵字漫才三木奮太田拓郎火花菅田將暉桐谷健太
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