日星來台發展　被美食餵胖20公斤、贏得台妹心

日本「漫才少爺」的三木奮、太田拓郎今（7）日出席《火花》電影試片會，並在活動上秀一段中文的漫才表演，讓全場笑開懷。該片由菅田將暉和桐谷健太主演，「漫才少爺」在戲院欣賞完後，也大讚兩位演員實力不輸專業的漫才，其中的段子編劇也表示，菅田將暉和桐谷健太本身就很喜歡漫才，所以他們為了出演，下足不少苦心、拚命練習。

三木奮、太田拓郎為了推廣漫才來台發展，更編寫中文漫才段子，受訪時透露過程艱辛，但好在：「台灣食物很好吃，台灣人又很親切。」太田拓郎更因此胖了20公斤，還交到台灣女友，笑說現在生活非常幸福。