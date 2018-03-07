廣編／「藝式」陳文輝太極現地創作展　因公益更添意義

阿里巴巴創辦人馬雲熱愛太極拳，2017年出資拍攝了電影「功守道」，在全球掀起了太極熱，同樣熱愛太極並習武多年的台灣藝術家陳文輝，將藝術創作融合太極拳輕靈虛無，穩靜鬆軟的勁，在畫布上呈現兩者之間迸發出的火花。

經由無意識的帶動，雙腳隨著太極拳的姿勢遊走，於地上的畫布添上一道道的線條與色彩。「藝式」顧名思義，便是鍾情太極拳的藝術家陳文輝介於有意於無意之間，一種特有的創作手法。自師大美術系科班畢業後，從事藝術創作近40年的他，想用一個特別的展演方式，來紀念人生難得的此刻，而這樣極具巧思創作形式的衍生，便是陳文輝跳脫既往由生活入畫的平溪畫家風格，以另類的「後平溪」為出發點，來自藝術家自身對於藝術的轉折與反思。