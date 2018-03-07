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廣編／「藝式」陳文輝太極現地創作展　因公益更添意義

本報訊2018/03/07 17:06
▲「藝式」陳文輝太極現地創作展 藝術生涯40年 因公益更添意義。（圖／公關照片）
▲「藝式」陳文輝太極現地創作展 藝術生涯40年 因公益更添意義。（圖／公關照片）

阿里巴巴創辦人馬雲熱愛太極拳，2017年出資拍攝了電影「功守道」，在全球掀起了太極熱，同樣熱愛太極並習武多年的台灣藝術家陳文輝，將藝術創作融合太極拳輕靈虛無，穩靜鬆軟的勁，在畫布上呈現兩者之間迸發出的火花。

經由無意識的帶動，雙腳隨著太極拳的姿勢遊走，於地上的畫布添上一道道的線條與色彩。「藝式」顧名思義，便是鍾情太極拳的藝術家陳文輝介於有意於無意之間，一種特有的創作手法。自師大美術系科班畢業後，從事藝術創作近40年的他，想用一個特別的展演方式，來紀念人生難得的此刻，而這樣極具巧思創作形式的衍生，便是陳文輝跳脫既往由生活入畫的平溪畫家風格，以另類的「後平溪」為出發點，來自藝術家自身對於藝術的轉折與反思。

為了讓民眾能更加貼近藝術家所要表達的意念與想法，本次陳文輝於「藝聚空間」的「藝式」創作、展出以及無聲拍賣的過程，自3月4日起全程對外開放，以公開呈現的方式、毫無阻礙地完整表達藝術家打底、結構補強、切割畫布、到最後掛上牆面的作畫經過，將一件原為3米乘上4.5米、平鋪在地上創作的畫布，劃分為通過藝術家評判標準的完整大小。

陳文輝「藝式」現地創作預計於3月11日完成，本次完成的作品將直接於現場展出並進行無聲拍賣，在3月25號美術節的當天，陳文輝與藝聚空間會統計並捐出本次的拍賣所得，予財團法人中華民國自閉症基金會，讓藝術家40年的創作里程碑，更具愛心與豐富意義。

展期｜2018/03/04~03/31

地點｜藝聚空間（台北市大安區忠孝東路四段170巷17弄4號Ｂ1）

現場創作表演場次：

3/4（日）3/6（二）3/11（日）3/25（日）

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