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台中捷運月台門完成安裝　防火又抗17級強風

記者柳榮俊／台中報導2018/03/07 16:32
▲台中綠線捷運車站月台門安裝完成。（圖／交通局提供 , 2018.3.7)
▲台中綠線捷運車站月台門安裝完成。（圖／交通局提供 , 2018.3.7)

台中綠線捷運工程進度已突破76%，其中，全線18座車站月台門設備均已安裝完成，正進行各項測試中。台中市政府交通局表示，月台門高度150公分，開啟寬度比列車門寬50公分，可避免人潮壅擠時，乘客撞到月台門受傷；採用合格防火材質，同時可承受17級強風，為乘客安全更多一層防護。

交通局指出，日前有乘客搭火車，疑因身體不適突然倒臥月台，遭進站列車撞擊頭部的意外事件；當天也還有一件意外，台鐵列車進站時擦撞民眾，造成額頭撕裂傷。去年台鐵發生月台跌落軌道案件有12起，7人死亡、5人受傷，顯示月台門設計對於乘客安全的重要性。

交通局表示，台中捷運秉持安全第一的原則，18座捷運車站均裝設半高式月台門，防止乘客摔落及物品掉落軌道。月台門高度150公分，各站單側月台門系統包括10組自動滑門、19組緊急逃生門與2座月台端牆門，未來當列車進站時，系統會精準控制車門與月台門對齊，且月台門開啟寬度會比列車門寬50公分，避免人潮壅擠時，乘客撞擊月台門受傷。

此外，月台門材料選用經中央主管機關認定合格的防火材質，設計上更可承受17級強風，而設備箱體的環境保護等級為IP54以上，有效防護空氣中的灰塵與水氣，為月台門壽命與乘客安全多一層防護。

交通局長王義川表示，每一組靠軌道側的月台門都有手動緊急門把，發生緊急狀況時，車內乘客不需通知站務員，即可緊急拉門把，開啟月台門栓進入月台；站務人員也可由候車側，使用特殊鑰匙開啟門栓，達到緊急時迅速疏散乘客需求。

另外，月台門具備障礙物偵測機制，若不慎夾到異物，會立即開啟，同時還裝設開關門指示燈與蜂鳴器，讓視障或聽障人士也能安心搭捷運。

王義川指出，台中綠線捷運工程進度已突破76%，月台門設備也密集展開寬度、高度是否吻合設計、緊急逃生門把機構是否可開啟等一系列安裝測試，未來會給民眾安全又舒適的交通運輸工具，同時積極朝107年底試運轉、109年全線通車里程碑邁進。

關鍵字台中綠線捷運台鐵
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