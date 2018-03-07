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NBA／火箭擊沉雷霆豪取16連勝　哈登：沒有意義

記者鍾東穎／綜合報導2018/03/07 16:18
▲Chris Paul(左)、James Harden（圖／美聯社／達志影像）
▲Chris Paul(左)、James Harden（圖／美聯社／達志影像）

NBA聯盟第一的火箭連勝不停，今(7)日作客奧克拉荷馬城，儘管主場作戰的雷霆三巨頭全員到齊砍下72分，仍不敵火箭「HP雙核心」的帶動，火箭最終以122:112擊敗雷霆，豪取16連勝。

火箭在「HP雙核心」的帶動下全隊一共7人得分上雙，雙核心之一Chris Paul攻下25分4籃板5助攻為全隊最佳，全場三分球6投5中是本季命中率最高的一場。

賽後Paul表示，「我就是投，我從沒投過這麼多三分球，教練鼓勵我多出手，我比賽時也不知道我投了那麼多。」

一哥James Harden攻下團隊次高23分，外帶5籃板11助攻，身為隊上領袖的他對於16連勝表示，「這不重要，什麼意義都沒有，我們只是盡力打出好的表現，我們還有很長的路要走，在攻守兩端互相支持更重要。」

相較老大哥的淡然，扛起先發中鋒的年輕小將Clint Capela則認為意義重大，「我們打出16連勝，再回到主場前還有2場客場(實際上是3場)比賽，我們必須要尊重每個對手，並上場拚盡全力拿下。」

「威少」Russell Westbrook攻下32分4籃板7助攻為最出色，「甜瓜」Carmelo Anthony上一場輪休，今天挹注23分4籃板，Paul George貢獻17分5助攻。雷霆目前暫居西區老7，距離第8的金塊僅有1場勝差。

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