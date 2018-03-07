台達基金會發表建築微氣候資料庫

（中央社記者韓婷婷台北7日電）台達電子旗下基金會攜手交通部中央氣象局與財團法人台灣建築中心，並委由台大大氣系教授陳泰然團隊開發「建築微氣候資料庫」，今天舉行發表會，協助建築師打造綠建築。
「建築微氣候資料庫」今天舉行發表會，台達創辦人暨基金會董事長鄭崇華、中央氣象局局長葉天降、台灣建築中心董事長楊欽富、氣象學會氣象學會會士暨台灣大學大氣系終身特聘教授陳泰然等建築與氣象兩大領域的專家共同出席。
陳泰然表示，建築微氣候資料庫，即日起可在專屬網站上供建築師免費下載使用，第一階段的資料庫已將台灣人口稠密區過去近20年(1998年至2016年)的歷史氣象資訊，轉化為符合建築資訊模型(BIM)使用的氣象參數，以協助建築師打造更節能的建築。
陳泰然指出，透過這項計畫，讓氣象局的資料能更進一步的利用，讓未來在建築工程建立、維護及未來零件維修都有實質的幫助，希望這樣的計畫可以永續運轉，引領台灣在未來成為綠建築國際典範。
長期關注氣候變遷議題的鄭崇華表示，台達已在全球累積26棟綠建築，並長期參與聯合國氣候大會接軌國際綠建築趨勢，這次透過產官學攜手合作，讓氣象與建築專業結合，建置出本土化的建築氣候資料庫，也期許未來能應用在創能、甚至智慧電網等相關建設。
鄭崇華表示，此計畫起源於2009年參與重建遭受莫拉克風災重創的高雄那瑪夏民權國小，在設計綠建築的過程中，為蒐集精確的氣象資料曾面對許多挑戰。校園在重建完成後，包括再生能源的配置上不斷調整，建築能耗透過改善進一步下降後，最後達到校園整年發電量等同於用電量的「淨零耗能」高標準。
這樣的經驗讓台達基金會發現，若是在台灣要讓綠建築加速普及，必須讓建築師可以更容易取得最新的氣象資料，因此有這樣的發想。讓建築師在設計之初就可考建築基地的日照、風速、溫度、濕度、雨量等24項重要氣象資訊。
九典建築師事務所執行長林章鍊表示，過去的設計大多以「感覺」來設計，通常以坐向、風水為基本考量。在台灣這類地形多變的小島，各個區域的日照風向也存在差異。有了這些日照、風速軌跡等更完整的氣象資料的應用，對建築設計可以有更精準規劃，包括建案本身方位、開窗方位及開窗率等等，如果搭配創能，可以更嚴謹更精準的設計。
林章鍊指出，過去這些數據上取得很辛苦，必須透過很多管道去取得分析，未來這類資料能夠成為公共資源便利的取得，對綠建築的設計規劃將有實質幫助。(編輯：陳永昌) 1070307