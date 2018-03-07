台達基金會發表建築微氣候資料庫

陳泰然表示，建築微氣候資料庫，即日起可在專屬網站上供建築師免費下載使用，第一階段的資料庫已將台灣人口稠密區過去近20年(1998年至2016年)的歷史氣象資訊，轉化為符合建築資訊模型(BIM)使用的氣象參數，以協助建築師打造更節能的建築。

陳泰然指出，透過這項計畫，讓氣象局的資料能更進一步的利用，讓未來在建築工程建立、維護及未來零件維修都有實質的幫助，希望這樣的計畫可以永續運轉，引領台灣在未來成為綠建築國際典範。

長期關注氣候變遷議題的鄭崇華表示，台達已在全球累積26棟綠建築，並長期參與聯合國氣候大會接軌國際綠建築趨勢，這次透過產官學攜手合作，讓氣象與建築專業結合，建置出本土化的建築氣候資料庫，也期許未來能應用在創能、甚至智慧電網等相關建設。

鄭崇華表示，此計畫起源於2009年參與重建遭受莫拉克風災重創的高雄那瑪夏民權國小，在設計綠建築的過程中，為蒐集精確的氣象資料曾面對許多挑戰。校園在重建完成後，包括再生能源的配置上不斷調整，建築能耗透過改善進一步下降後，最後達到校園整年發電量等同於用電量的「淨零耗能」高標準。

這樣的經驗讓台達基金會發現，若是在台灣要讓綠建築加速普及，必須讓建築師可以更容易取得最新的氣象資料，因此有這樣的發想。讓建築師在設計之初就可考建築基地的日照、風速、溫度、濕度、雨量等24項重要氣象資訊。

九典建築師事務所執行長林章鍊表示，過去的設計大多以「感覺」來設計，通常以坐向、風水為基本考量。在台灣這類地形多變的小島，各個區域的日照風向也存在差異。有了這些日照、風速軌跡等更完整的氣象資料的應用，對建築設計可以有更精準規劃，包括建案本身方位、開窗方位及開窗率等等，如果搭配創能，可以更嚴謹更精準的設計。

林章鍊指出，過去這些數據上取得很辛苦，必須透過很多管道去取得分析，未來這類資料能夠成為公共資源便利的取得，對綠建築的設計規劃將有實質幫助。(編輯：陳永昌) 1070307