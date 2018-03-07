尖點2月營收2.48億元 年增0.43% 3月營收

PCB 鑽針及車削刀具供應商尖點科技 (8021-TW) 今 (7) 日公布 2 月營收，單月營收 2.48 億元，月減 10.4%，年增 0.43%，主要是受 2 月工作天數減少的影響，尖點預期，3 月營收可望出現回升走勢。

尖點累計前 2 月營收為 5.24 億元，年減 0.88%；尖點今年在鑽針生產以去瓶頸方式增加產能，並沒有大幅度的生產擴張計畫，但看好切削刀具的市場成長性，將以較大的行銷力道推升成長。

尖點去年財報，稅後純益 2.36 億元，每股純益 1.5 元，該公司董事會決議，去年盈餘擬配發現金股息 0.4 元；同時，尖點將進行現金減資 10%，退還股東 1 元現金，股東將可拿到每股 1.4 元的現金。