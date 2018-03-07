男童農田赤腳玩耍 染鉤蟲引發手腳瘀青

（中央社記者吳哲豪彰化7日電）5歲王姓男童手腳無故有瘀青，抽血檢查發現嗜酸性白血球偏高，轉診到醫院發現腸道內有鉤蟲，原來是王童在農田赤腳玩耍，可能因此感染鉤蟲，造成瘀血，所幸服藥後已經痊癒。
家住彰化縣福興鄉的5歲王姓男童，跟著哥哥以及媽媽在住家附近的農田赤腳玩耍，也到戶外露營，後來王母發現男童的小腿以及上臂有瘀青，幾天後瘀青沒有消除，王母於是帶男童就醫檢查，抽血後發現嗜酸性白血球偏高，於是轉診到彰化基督教醫院兒童醫院。
彰基醫院兒童血液腫瘤科主任王士忠今天指出，小朋友的嗜酸性白血球偏高，可能是有寄生蟲或是血液腫瘤疾病，因此安排多項檢查，後來做大腸鏡檢查時在大腸與小腸連接處，發現多隻約一公分長的鉤蟲成蟲。
王士忠說，鉤蟲幼蟲孵化後，喜歡群聚在深約一公分深的潮溼、疏鬆的泥土裡，如果用赤腳接觸泥土，幼蟲可能經由皮膚進入人體，再沿著靜脈、肺、咽喉，經由吞嚥進入小腸，吸附在小腸壁上吸收養分，長成成蟲，幼童如果罹患寄生蟲疾病，可能會有肚痛、臉色不好以及手腳瘀青等症狀。
王士忠指出，寄生蟲疾病通常在確認蟲種後經投藥治療後大多能痊癒，如果不治療的話會有缺鐵性貧血、血便，嚴重的話可能會對健康造成危害，提醒家長最好還是不要讓小朋友赤腳接觸泥土，以免遭受寄生蟲害。（編輯：方沛清）1070307