走出生命低谷 能量天使散播正能量

77年次的鄭怡芬曾是新北市海山中學女籃隊員，個性樂觀開朗，民國103年，在高雄擔任調酒師的鄭怡芬回台東老家奔喪，晚間外出遭遇車禍，因胸椎重傷而下肢癱瘓，讓曾是運動健將的她無法接受，跌入生命低谷。

財團法人犯罪被害人保護協會今天舉辦20週年系列活動起跑記者會，並推出新書「漫夜馨光：愛與勇氣的旅程」，書中收錄20篇馨生人生命故事，書中主角鄭怡芬、李采媛、鄭雪梅也現身分享走出被害創傷的故事。

（中央社記者蕭博文台北7日電）阿美族女孩鄭怡芬曾是籃球員，因一場車禍終生得靠輪椅代步，經由犯保協會協助走出生命低谷，與同樣下肢癱瘓的方羚組成「Power Angel能量天使」，希望以歌聲激勵世人。

鄭怡芬說，事發後一年都將自己關在家，如果出門也是晚上跟朋友去喝酒，而且脾氣暴躁，動不動就對母親發脾氣，還好靠著犯保協會提供心理輔導，才逐漸重拾笑容。

鄭怡芬說，當時覺得「我是受害人，我比較可憐」，沒想到自己的情緒卻造成家人精神壓力，母親還因此二度中風，但也讓她醒悟「一直關在家裡，才是真的完蛋」，北上桃園脊髓損傷潛能發展中心尋求生活重建。

在發展中心裡，鄭怡芬學習電腦技巧，也結識同樣靠輪椅代步的布農族女孩方羚。

一場表演中，方羚演唱歌手王宏恩的歌曲「我的寂寞」，鄭怡芬才驚覺，哥哥曾經拿一個坐輪椅女孩自彈自唱的影片鼓勵她，沒想到這個女孩如今就在眼前，因而結下不解之緣。

鄭怡芬與方羚去年組成「Power Angel能量天使」樂團，希望兩人發揮原住民的樂觀性格感染他人，藉由表演分享生命故事，告訴大家即使坐在輪椅上，還是能像她們一樣勇敢走出來。

來自雲林的李采媛原本是警察的妻子，民國98年間，任職雲林縣政府警察局西螺分局崙背分駐所的丈夫出勤處理交通事故，卻遭撞擊成為植物人。

李采媛今天說，當時醫院、法院兩頭跑，還要照顧年幼的兒子，原本不認為犯保協會能夠給她什麼幫助，但在犯保志工不厭其煩協助下，兒子才能接受專業的心理輔導，如今她也投入犯保志工行列，回饋社會。

鄭雪梅的兒子在車禍中喪生，她今天說，法院給人冷酷無情的印象，但沒有想到台南地檢署二樓轉角處有個溫馨的犯保協會，當年全家籠罩在愁雲慘霧中，犯保協會適時提供法律協助解決訴訟難題，希望這本生命的故事，能用生命影響生命，幫助憂傷的人走出來。（編輯：黃于）1070307