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快遷戶籍　新北人口衝400萬大關　入籍抽套房

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/07 16:34
▲入籍新北抽套房，民政局祭出千萬大禮衝400萬人口。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.07）
▲入籍新北抽套房，民政局祭出千萬大禮衝400萬人口。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.07）

快遷戶籍抽套房！全國人口最多的新北市設籍人數將衝破400萬大關，民政局推出「住在新北、設籍新北」系列抽獎活動，邀請居住在新北市尚未設籍的居民趕快遷入戶籍，成為正港的「新北人」，就有機會抽中套房、汽車、黃金、國外來回機票、gogoro電動機車等大獎，總獎額超過1500萬元。

「住在新北、設籍新北」記者會特別邀請住在三重區的藝人王彩樺當代言人，她表示，當初決定買房子安定下來，看了很多地方，覺得新北市好山好水，人口雖多，但不會太擁擠，交通也很便捷，最重要的是房價不像台北市那麼嚇人，結果在三重一住就是10幾年，搬進來就不想離開了，歡迎大家相招設籍新北市做厝邊！

新北市長朱立倫表示，新北市近截至今(107)年2月底，人口為398萬6,501人，還差1萬3千多人就達到400萬人口的新里程碑，不但與美國洛杉磯、澳洲墨爾本等城市同列400萬人口大城，如以常住人口計算，更超過500萬人以上。

他說，新北市許多首創的服務，如老人家免費配老花眼鏡、新北兒童卡搭乘捷運4折優惠及好孕專車等便民措施，希望已經居住在新北市的居民將戶籍遷入新北市，同享新北市各項福利。

新北市民政局長江俊霆表示，這次「住在新北、設籍新北」活動獎項非常豐富，凡在活動期間遷入設籍新北市的民眾，在新北市設籍人口數每達千人整數(如398萬7,000人)時，免登錄即可參加滿千抽獎活動，越早遷入可參加抽獎次數越多，最大獎為淡水區市價457萬元的18坪套房1戶，第400萬新設籍市民還可獲得黃金2兩，第400萬前後1位也可各獲1兩的黃金。

另外，所有市民朋友都可以參加第400萬設籍人口落點區域預測活動，預測準確者，就可獲得各路線小旅行或運動課程等體驗券；當新北市人口達400萬時，還會從全市400萬人口中抽出多項特色好禮，包括免費觀光工廠體驗、宗教文創品等，歡迎大家踴躍參加預測活動。

市府也啟動快速入籍服務，社區及公司行號只要揪團5人，與戶所約定前往服務時間，現場30分鐘內就可核發身分證及戶口名簿，不同於過往的只收件方式，讓遷戶口免奔波又快速。新北市各戶政所也都設有專屬櫃台，由專人提供服務，迅速核發證件；對於65歲以上長者及行動不便的民眾，也特別提供預約到府服務。

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