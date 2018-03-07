景氣溫和復甦　1月景氣燈號維持黃藍燈

2018年1月氣對策信號綜合判斷分數為20分，在9項構成項目中，機械及電機設備進口值由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加1分，海關出口值由綠燈轉呈藍燈，分數減少2分，工業生產指數由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少1分，其餘6項燈號不變。

國發會今（7）日發布景氣燈號，2018年1月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，相較2017年12月的22分減少2分，燈號續呈黃藍燈，同時指標漲勢暫歇，但是領先指標仍持續上升。國發會表示，未來國內景氣仍將溫和復甦，台灣出口動能可維繫，但還是要注意金融市場波動、貿易保護主義，以及地緣政治風險等不確定因素。

在領先指標部分，領先指標不含趨勢指數為101.62，上升0.08%，實質半導體設備進口值、核發建照面積、外銷訂單指數，以及股價指數都上升，其餘像是實質貨幣總計數M1B、工業及服務業受僱員工淨進入率，以及製造業營業氣候測驗點等3項則下滑；同時指標不含趨勢指數為101.85，較上個月下跌0.14%，除了電力（企業）總用電量、實質海關出口值下滑之外，其餘5項都上升。

落後指標方面，不含趨勢指數為100.39，較上個月上升0.24%，製造業單位產出勞動成本指數、工業及服務業受僱員工人數、失業率，以及金融業隔夜拆款利率皆上升，全體貨幣機構放款與投資、製造業存貨率則相於較上個月下滑。

展望2018年，國發會指出，主要機構相繼調升今年全球景氣展望，世界貿易量擴增可望連續2年高於全球經濟成長率，以及新興科技應用擴增，都有助維繫台灣出口動能，但是仍須注意金融市場波動加劇、貿易保護主義升溫，以及地緣政治風險等不確定因素影響。

至於內需方面，國發會表示，半導體領導廠商擴大先進製程投資有助供應鏈跟進，加以政府積極改善投資環境，推動各項產業創新發展計畫及前瞻基礎建設等，增進國內投資動能；此外，隨著就業市場改善，以及企業調薪轉趨積極，可望推升民間消費，因此根據各主要機構最新預測，今年國內經濟與去年相當，可望續呈溫和成長。