NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
財經總覽產業動態理財基金投資職場新視界權證專家
即時跑馬燈阿喵這表情超厭世　網友看後全融化德羅贊砍42分　帶領暴龍闖季後賽跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
財經

景氣溫和復甦　1月景氣燈號維持黃藍燈

記者彭夢竺／台北報導2018/03/07 16:26
▲近1年景氣對策信號走勢圖。（表／國發會提供）
▲近1年景氣對策信號走勢圖。（表／國發會提供）

國發會今（7）日發布景氣燈號，2018年1月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，相較2017年12月的22分減少2分，燈號續呈黃藍燈，同時指標漲勢暫歇，但是領先指標仍持續上升。國發會表示，未來國內景氣仍將溫和復甦，台灣出口動能可維繫，但還是要注意金融市場波動、貿易保護主義，以及地緣政治風險等不確定因素。

2018年1月氣對策信號綜合判斷分數為20分，在9項構成項目中，機械及電機設備進口值由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加1分，海關出口值由綠燈轉呈藍燈，分數減少2分，工業生產指數由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少1分，其餘6項燈號不變。

在領先指標部分，領先指標不含趨勢指數為101.62，上升0.08%，實質半導體設備進口值、核發建照面積、外銷訂單指數，以及股價指數都上升，其餘像是實質貨幣總計數M1B、工業及服務業受僱員工淨進入率，以及製造業營業氣候測驗點等3項則下滑；同時指標不含趨勢指數為101.85，較上個月下跌0.14%，除了電力（企業）總用電量、實質海關出口值下滑之外，其餘5項都上升。

落後指標方面，不含趨勢指數為100.39，較上個月上升0.24%，製造業單位產出勞動成本指數、工業及服務業受僱員工人數、失業率，以及金融業隔夜拆款利率皆上升，全體貨幣機構放款與投資、製造業存貨率則相於較上個月下滑。

展望2018年，國發會指出，主要機構相繼調升今年全球景氣展望，世界貿易量擴增可望連續2年高於全球經濟成長率，以及新興科技應用擴增，都有助維繫台灣出口動能，但是仍須注意金融市場波動加劇、貿易保護主義升溫，以及地緣政治風險等不確定因素影響。

至於內需方面，國發會表示，半導體領導廠商擴大先進製程投資有助供應鏈跟進，加以政府積極改善投資環境，推動各項產業創新發展計畫及前瞻基礎建設等，增進國內投資動能；此外，隨著就業市場改善，以及企業調薪轉趨積極，可望推升民間消費，因此根據各主要機構最新預測，今年國內經濟與去年相當，可望續呈溫和成長。

關鍵字國發會景氣燈號景氣對策信號綜合判斷
金融科技應用夯　長期成長趨勢不變婦女節300個科技職缺　女性優先

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan