扯！買房準備搬進去　婆婆卻嗆：有本事別叫我兒子付房貸

超誇張！有網友分享，一家三口買了房子準備搬進去住，知會公婆時，卻遭嗆：「有本事別叫我兒子付房貸」，讓她當場傻眼。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」 PO 照表示，一家三口原本跟公婆住，因為婆婆有思覺失調症，自己脾氣也不好，常吵得很兇。最近好不容易買房子要搬出去住了，為了尊重公婆，還是告知他們一聲，沒想到他倆卻說：「妳有本事買房子就去買，別叫我兒子付房貸」，讓她當場無言以對，並直批「怎麼聽起來有一種別人家小孩死不完的感覺？」

雖然心情因此受到影響，不是很開心，但樂觀的女網友還是與大家分享屬於他們的新天地，附圖寫道：「附上新家的小廚房，雖然很小，畢竟是自己的天地~~」。