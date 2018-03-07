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生活

扯！買房準備搬進去　婆婆卻嗆：有本事別叫我兒子付房貸

生活中心／綜合報導2018/03/07 16:38
▲買房準備搬進去，卻遭婆婆嗆：有本事別叫我兒子付房貸。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲買房準備搬進去，卻遭婆婆嗆：有本事別叫我兒子付房貸。（示意圖／翻攝自pixabay）

超誇張！有網友分享，一家三口買了房子準備搬進去住，知會公婆時，卻遭嗆：「有本事別叫我兒子付房貸」，讓她當場傻眼。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」 PO 照表示，一家三口原本跟公婆住，因為婆婆有思覺失調症，自己脾氣也不好，常吵得很兇。最近好不容易買房子要搬出去住了，為了尊重公婆，還是告知他們一聲，沒想到他倆卻說：「妳有本事買房子就去買，別叫我兒子付房貸」，讓她當場無言以對，並直批「怎麼聽起來有一種別人家小孩死不完的感覺？」

雖然心情因此受到影響，不是很開心，但樂觀的女網友還是與大家分享屬於他們的新天地，附圖寫道：「附上新家的小廚房，雖然很小，畢竟是自己的天地~~」。


▲女網友分享新家的小廚房。（圖／取自爆料公社網站）

許多網友看後都留言：「公婆有分離焦慮症的 fu ，孩子要自己搬出去了，對父母來說捨不得啦！兩老該說的話不說，淨講一些情緒用語五四三的，既然搬出去是事實，你就當作他們在唱歌（俗稱靠腰），沒聽到聽不到就對了，自己的小家庭顧好最重要，公婆最後還是要接受的」、「誰付房貸你們不說的話他也不知道 而且這樣不是剛好房子過妳名 改天公婆找藉口要到妳家住妳正好可以大聲回"房子我買的"」、「能脫離苦海就好老人家說什麼不重要了恭喜妳，以後妳會過的超自在快樂」、「老一輩的人都認為兒子的錢應該養他們自己」、「恭喜買新房，不跟公婆住是對的」。

關鍵字公婆房貸新房思覺失調症
後座傳怪聲　醉漢誇張行徑讓她氣炸溫度下探10度　氣象局發低溫特報

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