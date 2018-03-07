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中央社

國民黨高市長初選機制懸而未決 陳宜民焦急

中央社2018/03/07 16:13
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄7日電）民進黨高雄市長初選立委陳其邁出線，但國民黨高市長初選機制仍懸未而決，表態參選市長的國民黨立委陳宜民今天為此大為焦急，呼籲黨加快腳步進行，以免蹉跎藍營選戰士氣。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜原訂今天上午開記者會表態是否投入高市長黨內初選。不過，昨天下午卻臨時喊卡，但陳宜民昨晚則大張旗鼓舉行參選市長醫界後援會成立晚會，包括高雄醫學大學校長劉景寬等醫界代表紛站出來相挺。

陳宜民今天接受中央社記者電話訪問說，陳其邁初選民調獲壓倒性勝利，他並不意外，面對綠營展現的團結對外氣勢，韓國瑜到底要不要選市長迄今遲不表態，國民黨內初選辦法也懸而未決，一副長他人威風態樣，令他很焦急。

陳宜民表示，他不怕陳其邁，怕的是黨內初選機制一拖再拖，蹉跎了藍營選戰士氣，韓國瑜選或不選也應快快表態。

陳宜民指出，他是高雄囝仔，也一直有心服務鄉親，他與陳其邁同樣出身醫界，他願意讓市民來個「超級比一比」，他自信無論是在學識、行政經歷、家世清白及能力等方面都優於陳其邁，昨晚醫界後援會的場面及氣勢，很多醫界朋友都站出來相挺，讓他更有信心。

國民黨高雄市黨部發言人侯亞寧則恭喜陳其邁出線，他說，黨對艱困選區會做更審慎的評估，會依自己步調選出更好人選，不會受綠營黨內初選結果影響；市黨部近日將開會討論市長、市議員初選辦法及時程，再報請黨中央核定。

韓國瑜原訂今天上午開記者會宣布參選高雄市長與否，昨天下午卻臨時透過侯亞寧轉達「尚待評估，暫時取消與媒體會面」，侯亞寧下午重申韓國瑜還需要一些時間做審慎評估是否參選市長，3月下旬應會有答案。（編輯：李錫璋）1070307

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