國民黨高市長初選機制懸而未決 陳宜民焦急

陳宜民今天接受中央社記者電話訪問說，陳其邁初選民調獲壓倒性勝利，他並不意外，面對綠營展現的團結對外氣勢，韓國瑜到底要不要選市長迄今遲不表態，國民黨內初選辦法也懸而未決，一副長他人威風態樣，令他很焦急。

（中央社記者程啟峰高雄7日電）民進黨高雄市長初選立委陳其邁出線，但國民黨高市長初選機制仍懸未而決，表態參選市長的國民黨立委陳宜民今天為此大為焦急，呼籲黨加快腳步進行，以免蹉跎藍營選戰士氣。

陳宜民表示，他不怕陳其邁，怕的是黨內初選機制一拖再拖，蹉跎了藍營選戰士氣，韓國瑜選或不選也應快快表態。

陳宜民指出，他是高雄囝仔，也一直有心服務鄉親，他與陳其邁同樣出身醫界，他願意讓市民來個「超級比一比」，他自信無論是在學識、行政經歷、家世清白及能力等方面都優於陳其邁，昨晚醫界後援會的場面及氣勢，很多醫界朋友都站出來相挺，讓他更有信心。

國民黨高雄市黨部發言人侯亞寧則恭喜陳其邁出線，他說，黨對艱困選區會做更審慎的評估，會依自己步調選出更好人選，不會受綠營黨內初選結果影響；市黨部近日將開會討論市長、市議員初選辦法及時程，再報請黨中央核定。

韓國瑜原訂今天上午開記者會宣布參選高雄市長與否，昨天下午卻臨時透過侯亞寧轉達「尚待評估，暫時取消與媒體會面」，侯亞寧下午重申韓國瑜還需要一些時間做審慎評估是否參選市長，3月下旬應會有答案。（編輯：李錫璋）1070307