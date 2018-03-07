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新三板機器人板塊融資需求大 「獨角獸」IPO呼之欲

鉅亨網2018/03/07 16:17
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中國證監會醞釀為雲計算、生物科技、人工智慧、高端製造等 4 大行業的「新經濟企業」，開闢 IPO 綠色通道令市場興奮。新三板聚集了大量雲計算、3D 列印、機器人等「新經濟公司」。尤其是新三板機器人板塊，去年至今拋出近 23 億元人民幣的融資計畫，頗受資本關注，新三板機器人領域的「獨角獸」呼之欲出

新浪財經報導，據東財 Choice 資料，新三板上目前有近百家機器人公司，業務涉及服務機器人、工業機器人、醫療機器人等。2017 年年初至今，這近百家機器人公司中，有 32 家公司拋出總額近 23 億元的融資計畫，其中最引人注目的當屬智臻智能 (834869-CN) 每股 124.93 元 (人民幣，下同) 的「天價融資」。

據智臻智能去年 10 月 10 日的公告，該公司計劃發行不超過 361 萬股，募集資金不超過 4.5 億元。

目前智臻智能的客戶包括 3 大運營商，建設銀行、交通銀行等金融機構，以及京東、蘇甯、萬達等行業客戶，服務客戶超過 10000 家，擁有業內最大的領域知識庫 / 語義庫，交互次數和用戶數量業內領先。

不過，智臻智能在已虧損超過 5 年。2016 年，智臻智能在營收達到 8582 萬元，年增長 90% 的同時，也創下虧損超過 7300 萬元，較上年擴大 127.9% 的新紀錄。2017 年上半年虧損有所收窄，全年業績目前尚不得而知。

2018 年 1 月 5 日，經過數次延期後，智臻智能 4.5 億元的募資計畫，順利募集 2.63 億元，主要認購對象是矽谷天堂。

為了拿到這筆融資，智臻智能包括實際控制人在內的股東承諾，公司要在 2020 年 6 月 30 日前報送上市申請；如果沒能實現，則矽谷天堂有權要求給出承諾的股東，對外出售智臻智能 51% 以上的股權。換句話說，如果智臻智能不能按照約定時間提交上市申請，公司控制權可能易主。

智臻智能作出上市承諾沒多久，證監會要放寬「新經濟企業」IPO 政策的消息就傳出來了。

「獨角獸公司」目前定義指估值超過 10 億美元，也就是超過 60 億人民幣的初創公司。嚴格來說，目前新三板機器人企業中，並沒有市值能夠達到或超過 60 億元的，但是新三板機器人公司的前景仍然值得期待

據論壇君統計，目前新三板機器人公司，市值超過 10 億元的有 6 家，超過 5 億元的有 10 家。其中市值最高的是智臻智能，按照上一輪增發價和實際發行股票數量計算，智臻智能市值達到 25 億元。

排名第 2 的是市值達到 23.7 億元的天智航 (834360-CN)，也是目前資本關注的熱點機器人公司之一。

天智航是一家典型的醫療機器人公司，也是國內首個完成醫療機器人產品化的公司。2010 年，天智航生產的骨科機器人獲得國內首張醫療機器人註冊許可證。

但醫療機器人投資週期普遍較長，資本投入普遍較大。業內專家表示，醫療機器人從技術到產品的臨床應用，普遍需要 10 年以上。

2017 年 8 月，已經虧損多年，賬上只剩下 3700 萬元的天智航，進行了掛牌新三板以來的首次增發：以每股 13.28 元，發行不超過 3013 萬股，募資約 4 億元。

2017 年 12 月，先進製造產業投資基金 (有限合夥) 幾乎全額認購了這次增發。這支基金背後，除了浙江、江蘇、遼寧等省市的產業引導基金外，還有財政部 (等投資人)。實力不可小覷。

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尖點2月營收2.48億元 ...〈中信金法說〉去年獲利創高...

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