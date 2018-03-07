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中央社

看好台未來經濟展望 美商會將與賴揆對談

中央社2018/03/07 16:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北7日電）美國商會發布「2018商業景氣調查」，逾5成的受訪會員看好台灣未來3年經濟展望，是近3年來的最高。美國商會盼望與政府更緊密合作，並將與行政院長賴清德展開5+2創新產業等議題對談。

台北市美國商會今天發布「2018商業景氣調查」，會員受訪者中，近55%對台灣今年的經濟展望有信心，也有50.25%對未來3年有信心。參考主計總處統計，國內經濟情勢轉好，從2015年經濟成長率（yoy）為0.81%，到2016年為1.41%，2017年為2.86%，預估今年可達2.42%。

以往問項中調查會員對台灣未來5年的景氣展望，美國商會表示，由於近年來國際經濟景氣變數多，內部討論後，重新檢視內容，今年開始將問項修正為對未來3年的景氣展望。

本次調查中，有50.25%的受訪會員對台灣未來3年經濟展望有信心。觀察歷年對未來5年經濟展望調查，在2017年有49%的受訪會員表示樂觀，2016年則是47%，今年為近3年來最高，上一次高點為2015年為60%。

至於受訪會員對當年經濟展望的變化，今年有55%會員表達樂觀，2017年為46.9%、2016年為44.9%、2015年為50.5%。

美國商會會長章錦華指出，「透過問卷，受訪者表達他們對台灣如何能持續發展創新，保持國際競爭力的急迫性。他們熱切地想與政府及本土產業攜手共進以鞏固台灣經濟的長久安定與興榮。」

章錦華表示，據調查報告，受訪者不認同美國當局片面脫離跨太平洋夥伴協定（TPP），他們擔心美國當今的外交與貿易政策不利、甚至有悖於美國企業在亞太地區的發展，美國商會熱切盼望與台灣政府更緊密的合作，吸引外資以確保台灣經濟的榮盛。

對於進一步合作事宜，章錦華也說，已向台灣政府提出期望，盡快謀定具體合作方案。

章錦華還透露，最近會與行政院長賴清德展開對談，將討論5+2創新產業投資計畫、亞洲矽谷、再生能源等議題。

美國商會自2010年開始進行台灣商業景氣調查，今年於1月10日到2月23日間採樣調查，受訪為各企業總經理、執行長等高階經理人，代表198家公司的回應，占美國商會公司會員總數的51.3%。（編輯：林孟汝）1070307

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