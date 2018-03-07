中信金資本適足率足 擬全配發現金股息

中信金去年首度發放全現金股息，由於去年完成特別股增資新台幣200億元，金控資本適足率從2016年底的135.4%提高至去年底138.8%，市場預估，以中信金去年每股獲利1.91元、股利發放率7成至8成估算，今年每股可望配發現金股息1.3元至1.5元間。

（中央社記者田裕斌台北7日電）中信金控今天召開法人說明會，由於去年獲利創近3年新高，代理發言人邱雅玲表示，在足夠的資本適足率下，內部傾向發放全現金股息。

中信金表示，由於2014年認列購併日本東京之星銀行廉價購買利益，當年每股獲利衝至2.58元，但若排除一次性收益，去年獲利創金控成立以來新高，其中，中信銀貢獻300.21億元、台灣人壽貢獻102.05億元。

邱雅玲說，由於美國升息步調穩健，預估今年中信金在淨利息收入可望持續成長，淨手續費收入在財富管理業務回穩後，也將出現回升。

此外，台灣人壽去年成長依舊強勁，初年度保費(FYP)收入年增2.7%、優於業界衰退0.8%，達1436.97億元，初年度等價保費(FYPE)則年減28.2%，也比業界平均衰退34.2%表現佳。

中信金表示，台壽對金控獲利穩健，不過規模還有成長空間，未來將持續多元化投資、提高經常性收入占比，內部規劃壽險對金控獲利貢獻度將維持在2成至3成。(編輯：陳永昌)1070307