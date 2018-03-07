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中央社

北韓願商談無核化 南韓媒體審慎歡迎

中央社2018/03/07 16:20
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾7日綜合外電報導）南韓媒體今天審慎歡迎平壤當局提議共商無核化問題，但也警告最大問題在於北韓的誠意。

北韓領導人金正恩告訴到訪的南韓總統特使鄭義溶（Chung Eui-yong），「倘若對北韓的軍事威脅已全然消除，北韓政權的安全也獲得保證」，平壤「沒有理由」緊抱核武。

鄭義溶在記者會上說，金正恩有意與美國討論無核化問題，還說北韓願意在會談期間停止進行核子及飛彈測試，兩韓也商定於下個月舉行高峰會。

長久以來，平壤一再強調絕不會把核武計畫放上談判桌。

南韓保守派「朝鮮日報」（Chosun Ilbo）在社論中說：「這項協議有正向的一面。」

但這份報紙也說：「這項重要議題仍有一個問號，那就是北韓是否真心想要談判放棄核武。」

這篇社論談到，北韓在2005年的協議中，承諾朝著「可核實、不可逆且完全」無核化的目標邁進，卻在一年後進行核試。

文章警告，平壤可能藉由一面與南韓接觸，企圖削弱國際制裁，一面爭取時間，進一步研發核武。

「倘若這般情節真實上演，南韓和國際社會將再次正中北韓下懷。」這篇社論的標題說：「我們將終結作為核人質的劣勢，或再次上當？」

親商的「中央日報」（JoongAng Ilbo）說，除非兩韓第3次舉行的高峰會能促使北韓無核化，否則會談沒有意義。

報導說，自南韓總統文在寅去年5月上任以來，北韓已進行12次飛彈與核子測試，還說平壤提議會談的目的在於避免制裁。

報導還說：「假如北韓真的希望和平能在朝鮮半島生根發芽，就應該採取具體措施，邁向無核化。」

立場獨立的「韓民族新聞」（Hankyoreh）則抱持較樂觀態度，讚賞這是「一項具有重大意義且超越所有預期的成就」；還說這項協議「替未來落實無核化鋪路」。（譯者：劉文瑜/核稿：徐崇哲）1070307

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