北韓願商談無核化 南韓媒體審慎歡迎

（中央社首爾7日綜合外電報導）南韓媒體今天審慎歡迎平壤當局提議共商無核化問題，但也警告最大問題在於北韓的誠意。

北韓領導人金正恩告訴到訪的南韓總統特使鄭義溶（Chung Eui-yong），「倘若對北韓的軍事威脅已全然消除，北韓政權的安全也獲得保證」，平壤「沒有理由」緊抱核武。

鄭義溶在記者會上說，金正恩有意與美國討論無核化問題，還說北韓願意在會談期間停止進行核子及飛彈測試，兩韓也商定於下個月舉行高峰會。

長久以來，平壤一再強調絕不會把核武計畫放上談判桌。