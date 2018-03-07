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中央社

菜價風波吳音寧神隱 陳景峻批遇事應負責

中央社2018/03/07 16:18
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺、楊淑閔台北7日電）台北果菜市場休市導致菜賤傷農，北農總經理吳音寧不露面，下午更缺席記者會，北農董事長陳景峻重話要吳遇事應勇於負責，而非閃躲，並砲轟農委會推卸調節供銷的責任。

農委會副主委陳吉仲接受中央社記者訪問表示，目前當務之急就是穩定台北果菜市場明天開市後到週末的供應量不超過2700公噸，整體蔬菜交易均價每公斤不低於18元，其他議題都將於下週公布會議記錄及法規規定等資料一次說明。

陳景峻與台北市市場處長許玄謀是在今天下午召開記者會，說明8日開市因應措施，避免菜價崩跌情形再度上演。許玄謀表示，會前與吳音寧通電話，通知將舉行說明記者會。

對於吳音寧缺席，陳景峻坦言果菜市場與民生、農民生計息息相關，「這不是答應不答應（出席），理當說明明天措施，就應該要來。」甚至說重話，「遇到事情要勇於負責，不是閃躲」、「講權力是總經理制、責任是董事長制」。

陳景峻更對於北市府成眾矢之的感到不滿，指台北市只是提供交易平台，果菜市場一年的量僅佔全國量的16%，且休市日在前一年中就已決定，農委會應未雨綢繆，調配每個縣市市場的交易量，而非遇到壓力才把責任全部丟給北市府。

按照慣例，北農董事長為北市府推派，提名農委會同意的總經理人選經董事會決議通過，去年雙方因總經理人選而意見不合，一度難產，最後柯文哲同意農委會推派的吳音寧擔任。

有媒體問陳景峻，會不會覺得吳音寧陷北市府於不義？陳景峻點點頭，「我有感覺到。」

台北果菜市場2月24日至26日連休3天，27日開市時蔬菜爆量，到貨量近3000公噸，較平時交易量的1600公噸至1800公噸多出千噸，蔬菜價格也因此崩盤，農民叫苦連天。3月5日至7日又休市3天，外界關注明天開市，相同狀況是否再度上演。（編輯：陳清芳）1070307

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