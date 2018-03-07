多行不義神明難佑　慣竊求得平安符反成破案線索

新竹縣竹東鎮一名彭姓男子假釋出獄半年間，陸續偷遍竹東、北埔地區，經常趁機竊取路邊轎車作為代步工具，開到沒油就棄置，成為地方一害；彭嫌或許因為心虛，四處求神拜佛，自稱「逢廟必拜，必求平安符」，然而老天有眼，就因為這個習慣，讓警方掌握了破案關鍵，將他查緝到案。

竹東分局偵查隊鑑識小隊分析轄內突然激增的汽車竊盜案件，發現犯案手法如出一轍，且品牌多為日產汽車，懷疑可能為連續竊盜案件，依地緣關係鎖定慣竊清查；重案小隊接案偵辦後，調閱近百支監視器，發現竊嫌總在胸口戴上宮廟求來之護身符，當作幸運物，再加上車輛內採得之生物跡證，所有證據皆指向彭姓男子。