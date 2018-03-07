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多行不義神明難佑　慣竊求得平安符反成破案線索

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/07 17:02
▲監視器畫面拍攝到竊嫌胸口掛著平安符，與彭嫌習慣相符，讓警方依此掌握破案關鍵。（圖／竹東分局提供）
▲監視器畫面拍攝到竊嫌胸口掛著平安符，與彭嫌習慣相符，讓警方依此掌握破案關鍵。（圖／竹東分局提供）

新竹縣竹東鎮一名彭姓男子假釋出獄半年間，陸續偷遍竹東、北埔地區，經常趁機竊取路邊轎車作為代步工具，開到沒油就棄置，成為地方一害；彭嫌或許因為心虛，四處求神拜佛，自稱「逢廟必拜，必求平安符」，然而老天有眼，就因為這個習慣，讓警方掌握了破案關鍵，將他查緝到案。

竹東分局偵查隊鑑識小隊分析轄內突然激增的汽車竊盜案件，發現犯案手法如出一轍，且品牌多為日產汽車，懷疑可能為連續竊盜案件，依地緣關係鎖定慣竊清查；重案小隊接案偵辦後，調閱近百支監視器，發現竊嫌總在胸口戴上宮廟求來之護身符，當作幸運物，再加上車輛內採得之生物跡證，所有證據皆指向彭姓男子。


▲彭嫌身上還帶著在城隍廟求來的平安符，但自身不正，神明也不會保佑（圖／竹東分局提供 , 2018.03.07）

警方調查，彭嫌（36歲，竊盜前科）於去年8月間假釋出獄後，竟不思悔改，出獄不到三個月竊取竹東、北埔一帶多輛自小客車，作為代步用途，待汽油耗盡即隨意棄置路旁，認為與過年前後多件竊案有關，將其查緝到案。

身上還帶著城隍廟求來的平安符，與監視器畫面紀錄下來的影像一致，彭男百口莫辯，目前已坦承至少九起汽車竊盜案；警方表示，彭男雖求神拜佛，祈求保佑，但依舊難逃法網，全案依違反刑法竊盜罪移送新竹地檢署，並擴大偵辦中。分局長謝博賢也呼籲民眾，汽機車停車時請記得加上上大鎖，並停放在有監視器或明亮處所，降低宵小下手機率。

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