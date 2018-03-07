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行銷台中花博　花博石虎彩繪叮叮車香港上路

記者柳榮俊／台中報導2018/03/07 17:05
▲觀旅局以「Love Taichung 浪漫台中 幸福這麼近」為主題，打造一輛富具台中特色的叮叮車在香港亮相。（圖／ 觀旅局提供, 2018.3.7)
▲觀旅局以「Love Taichung 浪漫台中 幸福這麼近」為主題，打造一輛富具台中特色的叮叮車在香港亮相。（圖／ 觀旅局提供, 2018.3.7)

2018台中世界花博吉祥物石虎家族前進香港！台中市政府觀光旅遊局發揮創意，在香港著名百歲叮叮車身上彩繪「花現台中」觀光意象，印製石虎家族、台中高美濕地、台中公園等彩繪圖，向國際宣傳台中花博，觀旅局預估超過150萬人次國際觀光客可以看到，目標吸引超過50萬港客到台中。

觀旅局長陳盛山率台中觀光等業者40位代表組成推廣團到香港拚觀光，今(7)日為首部香港叮叮車台中城市觀光廣告舉辦啟動儀式，現場發送珍珠奶茶與特色糕餅行銷台中，受到熱烈歡迎，交通部觀光局香港辦事處主任周欣毅也到場共襄盛舉。

陳盛山表示，1904年開始行駛的叮叮車是香港重要旅遊亮點，花博吉祥物石虎家族登上百歲叮叮車身，結合台中高美濕地、歌劇院、湖心亭等景點，以及太陽餅、珍珠奶茶及自行車旅遊等特色旅遊元素，隨著叮叮車穿梭香港熱門市區，向國際行銷好吃好玩的台中魅力。

搭載著台中各式美景的叮叮車，預計將在香港市中心運行超過一個月以上，陳盛山說，台中悠閒的旅遊環境，是港澳旅客減壓放鬆休閒的首選，加上每天8班以上直飛航班，單向航程100分鐘，無論是4天3夜或是3天2夜的主題體驗旅遊，都相當適合港澳旅客。

陳盛山也提到，已經飛行一年多的「花現台中」彩繪機花博概念機艙將於五月重新登場，彩繪機內的餐具、枕巾，以及空服員圍巾都會結合石虎及花博元素再設計，行銷台中花博。

觀旅局以「Love Taichung 浪漫台中 幸福這麼近」為主題，打造一輛富具台中特色的叮叮車在香港亮相，觀旅局表示，這台叮叮車外觀融合台中好吃、好玩的幸福元素，包含2018花博吉祥物「石虎家族」、台中熱門打卡景點高美溼地、台中國家歌劇院、湖心亭、路思義教堂，知名飲品珍珠奶茶，以及太陽餅，梨山水蜜桃、外埔火龍果、文心蘭等特色伴手禮，完整呈現台中觀光特色，期望藉由童趣的車身彩繪，吸聚國際旅客目光。

關鍵字台中花博叮叮車高美溼地
偷車賊求得平安符　反助警循線破案登記初選　金介壽：辯論才有好戲看

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