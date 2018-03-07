NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈阿喵這表情超厭世　網友看後全融化德羅贊砍42分　帶領暴龍闖季後賽跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

菲律賓比索下跌 受惠千萬海外勞工 資金大幅回流

鉅亨網2018/03/07 16:31
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

菲律賓比索兌美元匯率，下滑至 11 年來的低點，對菲律賓在海外工作的約 1000 萬人口來說為好消息，菲律賓比索的下滑，鼓勵海外資金匯回國內，刺激國內的消費和經濟成長，有助於彌補國家經常帳赤字，同時海外工作者在菲律賓的投資選擇更多元。

以理財選擇來說，海外工作者可在此時間點，將外幣換成菲律賓比索進行儲蓄，當他們歸國時，將有更多現金可使用，或是投資地產與共同資金。在香港的海外勞工也表示，比索下滑使他幫助菲律賓家人支付家庭開支變得更容易。

菲律賓央行預測
菲律賓央行預測海外匯款今年將上升至 291 億美元

以亞洲主要貨幣來說，比索在今年表現為最弱的，主因為菲律賓政府積極推動基礎設施建設，導致需進口更多燃料，造成貿易逆差與經常帳戶赤字。

來自海外的菲律賓僑民的匯款，在過去十多年中穩定增長，在 2017 年達到創紀錄的水平，而菲律賓央行預計，今年的海外匯回匯款將上漲 3.6％至 291 億美元。

根據世界銀行的數據顯示，菲律賓在 2016 年，是繼印度和中國之後的全球最大匯款接收國，來自海外的匯款，為菲律賓第二大的外國收入來源，僅次於出口收入。

然而，在菲律賓工作的工人表示，比索疲弱的好處，正在被國內生活成本上升所侵蝕。僅管外幣可以兌換更多的比索，但相對的國內物品價格亦在提升，貨幣的下跌，只能提供某種程度的幫助。

菲律賓財政部長 Carlos Dominguez 接受彭博電視訪問時表示，以 2012 年為基準計算，通貨膨脹率在 2 月份加速上漲至 3.9％，即將突破央行 2％至 4％的通膨目標範圍，為了對物價施加壓力，因此徵稅增加、​​油價上漲以及比索貶值。

央行總裁 Nestor Espenilla 表示，在今年通膨應該會維持在目標區間內，因此央行可能將在本月維持利率政策不變。在週三上午 10 點 30 分，比索今年已下跌 4％，52 比索兌換 1 美元。

ING Groep NV 在馬尼拉的經濟學家 Joey Cuyegkeng 指出，由於央行的支持力度減弱，比索應該會減弱，海外匯回匯款價值。薪水以美元計算的菲律賓工人，為比索走弱的最大贏家。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字菲律賓菲律賓比索afp海外勞工美元匯率headline
貿易戰無損美國 川普：受傷...春節連假影響 2月出口年減...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan