宇瞻估DRAM未來2季短缺 NAND第3季平衡

在衝刺營收策略奏效下，宇瞻去年總營收突破新台幣100億元大關，達100.42億元，年增47%，獲利也有不錯表現，稅後淨利達4.05億元，年增16%，每股純益4.02元。

宇瞻下午召開法人說明會，張家騉表示，去年記憶體市場出現少見動態隨機存取記憶體(DRAM)與儲存型快閃記憶體(NAND Flash)同時漲價的情況，內部以爭取更多客戶為營運重點。

宇瞻董事會決議每股配發2.6元現金股利，以今天收盤價39.8元計，殖利率達6.54%。

展望今年，張家騉表示，未來2季整體DRAM市場供給仍將持續短缺，只是各領域狀況不同，伺服器記憶體自去年1月至今價格漲幅瘋狂，是獲利最佳產品，預期記憶體供應商可能會把產能調整至伺服器記憶體。

行動記憶體則是較受季節性因素影響的產品，成本也相對較高，張家騉預期，第3季行動記憶體需求可望升溫。

至於NAND Flash方面，張家騉指出，上半年NANDFlash恐將受到智慧手機季節性調整影響，預期第3季市場供需將可回復平衡。他表示，宇瞻今年營運策略將與去年不同，將追求毛利率提升。（編輯：楊玫寧）1070307