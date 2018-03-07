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中央社

雲林全力護農 在地企業響應加購蔬菜

中央社2018/03/07 16:25
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者葉子綱雲林縣7日電）雲林縣政府今天表示，受到北農休市衝擊蔬菜銷售，縣府展開全力護農行動，在地企業團膳響應加購蔬菜紓困，甚至購菜相送為員工「加菜」，希望幫助農民降低損失。

台北農產運銷公司果菜批發市場拍賣作業連續休市，引發農產爆量價跌，農民叫苦連天，雲林縣政府啟動應變措施，採取促銷、冷藏及耕鋤補貼，縣長李進勇表示，全力護農，農民可選擇冷藏或耕鋤，縣府都配合。

在促銷方面，雲林縣政府農業處長林慧如今天告訴中央社記者，透過縣內學校營養午餐、長青食堂、社福團體等帶頭加量採購蔬菜，縣內在地企業辦理團膳，也響應加購。

林慧如指出，雲林在地企業的台塑六輕、正新輪胎、豐泰企業等配合縣府政策，在團膳每餐增加葉菜類，台塑企業更直接請農民送菜到六輕廠區，由公司付錢，贈送員工「加菜」，還有雲林科技工業區廠商協進會也購菜贈會員。

台塑麥寮管理部表示，六輕廠區員工（包含承包商）近2萬人，從團膳菜單著手，將根莖類及部分魚肉類，以葉菜類取代，鼓勵餐廳大量醃製泡菜，並請縣內農民在6日至8日3天，將生產過剩的小白菜、福山萵苣（大陸妹）、青江菜等，由公司付錢從產地直接送來，放在各廠區門口免費贈送，讓下班員工帶回家「加菜」。

西螺果菜市場說，近來氣候晴朗穩定，生長順暢，蔬菜生產速度加快，到貨量充足，承銷商購買意願減弱，整體蔬菜交易行情呈現跌多漲少，菜價下滑的蔬菜有蕹菜、小芥菜、玉米、辣椒、胡瓜、菜豆、花椰菜等。（編輯：梁君棣）1070307

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