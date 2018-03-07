林佳龍：兩岸互為主體性 可作思考方向

應邀出席的台中市長林佳龍表示，台灣主體性的定義，呈現在三個層面互相影響，第一個是認同，屬於意識層面；第二個是結構，屬於制度安排層面；第三個是公共政策，涉及到資源分配、權利義務關係具體建構層面。

（中央社記者呂欣憓台北7日電）台中市長林佳龍今天在一場論壇中表示，30年來台灣已蛻變出自己的主體性，不可能孤立於國際社會，下一階段的課題是跟中國的關係，而兩岸互為主體性可做為未來思考的方向。

林佳龍說，台灣人在意識發展上，過去30年來很重要，許多政治過程尤其是總統直選對台灣人的意識影響很大，在這過程中達成了某種程度的社群想像和國家認同；台灣人和政府的關係包括憲政體制，地方自治，直接民主，從舊的憲法裡面走出來，建立了性質很獨特、台灣人共同的遊戲規則和規範。

林佳龍說，更豐富領域是透過公民參與，台灣人決定彼此的權利義務關係，從公民權利到政治權利到社會權利，例如全民健保、年金、長照和托育，台灣人之間的關係已經緊密到跨越這個島。

林佳龍進一步指出，台灣既然已經蛻變出自己的主體性，就不可能孤立於這個國際社會，下一階段的課題就是跟中國的關係，而兩岸是土地、人民還是政權的關係？從前總統李登輝提出的特殊國與國、陳水扁提出一邊一國，馬英九的一中各表、總統蔡英文對維持現狀的解釋，還有人提出兩岸一家親等。

林佳龍提出一個概念，「所謂的互為主體性是否有可能？」如何在文明發展新階段處理好這個關係，如何和這個對象建構關係，好比兩性、家人或是鄰國關係，有一種互相關係，又不是宰制的、也不是孤立的關係，可以做為下一階段發展的思考。（編輯：李淑華）1070307