獨派發聲：我們不要柯文哲 民進黨要提名

（中央社記者蔡佳伶台北7日電）九合一選舉年底登場，獨派團體今天表示，他們不要台北市長柯文哲，呼籲民進黨要爭氣，天龍國高牆已經被打破，民進黨一定要趕快自提人選，他們並為過去支持柯文哲鞠躬道歉。

台灣北社、台灣社等獨派團體今天在台灣社會議室召開記者會，喊出「我們不要柯文哲，民進黨要提名」，並為過去支持柯文哲，但後來拿他沒辦法道歉。

台灣北社社長李川信說，柯文哲經過3年多執政，完全走樣，和過去歷任市長相較，人文素養不及格，沒有核心價值，沒有真正的台灣價值，總統蔡英文問台灣價值，柯文哲糊弄帶過，這不是首都市長該有的態度。