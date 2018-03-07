獨派發聲：我們不要柯文哲 民進黨要提名

（中央社記者蔡佳伶台北7日電）九合一選舉年底登場，獨派團體今天表示，他們不要台北市長柯文哲，呼籲民進黨要爭氣，天龍國高牆已經被打破，民進黨一定要趕快自提人選，他們並為過去支持柯文哲鞠躬道歉。
台灣北社、台灣社等獨派團體今天在台灣社會議室召開記者會，喊出「我們不要柯文哲，民進黨要提名」，並為過去支持柯文哲，但後來拿他沒辦法道歉。
台灣北社社長李川信說，柯文哲經過3年多執政，完全走樣，和過去歷任市長相較，人文素養不及格，沒有核心價值，沒有真正的台灣價值，總統蔡英文問台灣價值，柯文哲糊弄帶過，這不是首都市長該有的態度。
台灣社社長張葉森表示，柯文哲說改革台灣要從首都開始，但改革沒成績，世大運幫柯文哲辦得很好的官員，柯文哲說官員要走是因為無利可圖，還說台北市觀光傳播局前局長簡余晏棄職潛逃，這樣無情無義的人不適任台北市長。
他說，更讓人失望的是，柯文哲跑到上海論壇，講兩岸一家親，甚至床頭吵、床尾和，蔡總統給他機會講台灣價值，他竟顧左右而言他，讓人一再一再的失望。
張葉森表示，民進黨要爭氣，一定要趕快自提人選，天龍國高牆已經被打破，台灣的改革和首都改革能配合全國改革建設一起來，台灣要加入國際社會，走出世界，才會更有尊嚴和力量。
台灣國辦公室主任陳峻涵則說，世大運期間，台灣國旗進不去會場，但台北街頭五星旗卻囂張跋扈，讓人懷疑柯文哲的中心價值到底是什麼，台北市長選舉已經不單只是台北市民幸福與否的問題，而是提升到國安問題。（編輯：林沂鋒）1070307