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春節連假影響 2月出口年減1.2% 終止連16紅

鉅亨網2018/03/07 16:34
鉅亨網 / NOWnews
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財政部今 (7) 日公布 2 月出口金額為 223.7 億美元，月減 18.3%、年減 1.2%，終止連 16 紅，主要受農曆春節連假影響，累計 1 至 2 月出口 497.5 億美元，年增 7.3%，創歷年同期新高。

財政部統計處處長蔡美娜表示，受農曆春節連假影響，工作天數較少，加上國際原油及基本金屬價格居高、海外機械需求續強等影響，2 月出口年減 1.2%，不過她強調，此為暫時性現象，無須過度擔憂。

進一步觀察各項出口數據，電子零組件 2 月出口 70 億美元，年減 5.4%；礦產品出口 10 億美元，年減 12.8%；光學器材出口 8.3 億美元，年減 11.6%；運輸工具出口 9.1 億美元則年增 29.4%；機械出口 17.9 億美元，年增 7.8%。

至於累計 1 至 2 月出口為 497.5 億元，年增 33.7 億美元，增幅為 7.3%，其中以基本金屬及其製品、電子零組件、機械、塑橡膠及其製品、化學品等增加較多。

此外，累計 1 至 2 月台灣對中國大陸、東協、日本、美國及歐洲等 5 大主要市場出口規模值均創歷史新高，其中對日、美、歐出口增逾 1 成，合計拉抬出口上升 3.2 個百分點，出口貢獻率達 44%。

整體來看，蔡美娜表示，受到產業季節循環步入淡季，加上春節連假致工作天數較少影響，2 月出口降為 223.7 億美元，年減 1.2%，終止連 16 個月正成長趨勢。

蔡美娜說，今年國際經濟前景仍佳，成長力道可望略優於去年，不過仍須注意貿易保護升溫與匯率波動、國際產業競爭與整併、中國大陸供應鏈在地化等不確定風險因素。

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