對付美鋼鋁關稅 歐盟反制與保障措施齊下

川普為使美國車廠免受他口中的不公平競爭傷害，揚言對鋼鋁設下關稅，但因計畫還未簽署生效，歐盟今天預期也不會確實作出決定。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前要求歐洲聯盟（EU）做好準備，才能在川普批准關稅時迅速採取行動。

（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）美國總統川普揚言課徵鋼鋁關稅後，歐盟今天將訂出還擊計畫，牛仔褲、摩托車和威士忌等美國產品皆成標靶，也考慮限制自家鋼鋁進口量，阻止關稅實施後外國產品大量湧入。

川普隨後威脅將予以反擊，對歐洲進口車課稅，進一步加劇人們對跨大西洋貿易戰全面爆發的擔憂。

歐盟貿易事務執委馬姆斯壯（Cecilia Malmstroem）5日時向英國廣播公司（BBC）表示：「我們不排除採取報復措施，這意味我們也將能對美國進口到歐盟的產品課稅或徵關稅。」

儘管榮科威脅美國知名品牌一舉大受媒體關注，歐盟正研擬的目標清單只用上海關法規的枯燥語言，並無具體指稱公司。

馬姆斯壯說，歐盟也考慮採「保障」措施保護自家產業，限制歐盟的鋼鋁進口數量，以阻止外國產品湧入歐洲市場。世界貿易組織（WTO）規範允許這類措施。（譯者：陳乃瑜/核稿：劉淑琴）1070307