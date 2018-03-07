NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈阿喵這表情超厭世　網友看後全融化德羅贊砍42分　帶領暴龍闖季後賽跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

不滿分手打女友關冰櫃 男子二審判8年

中央社2018/03/07 16:31
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蘇木春台中7日電）沈姓男子3年前不滿謝姓女友要分手，將她毆打後關在冰櫃內，有民眾聽到呼救聲報案，警消到場救出謝女並逮捕沈男，法官一審依殺人未遂罪判沈男8年徒刑，二審駁回上訴維持原判。

高等法院台中分院今天發布判決書指出，沈姓男子曾在台中市北區一中商圈擺設名為「香腸王」的攤位，販賣小吃大腸包小腸，沈男與印尼籍謝姓女子結識後，雙方交往同居。

民國104年間謝女提出分手，8月26日下午3時多，謝女返回與沈男的同居處準備搬離，沈男見狀搶走謝女的轎車鑰匙與手機，引發謝女不滿，因深怕被毆打便離去。

同年9月5日，沈男謊稱要歸還謝女鑰匙與手機，邀謝女到他的住處，兩人見面又起口角，沈男持竹棍對謝女頭部、身體猛烈毆擊多次，見謝女不支倒地，將她抱起丟入一旁的白色上掀式冰櫃並將上蓋關上。

謝女多次要掙扎逃出，都被沈男持竹棍毆打，謝女只好躲在冰櫃內等候救援，有民眾聽到呼救聲向警方報案，台中市消防局獲報派遣消防人員趕到現場，但沈男不願開門，消防人員便以工具割開鐵捲門查看。

謝女聽聞有人呼喊，將冰櫃上蓋踢開後爬出，見鐵捲門已被消防人員鋸開逃出，由在外等候的救護人員送醫急救，經診斷謝女有頭部、下顎骨折，且顏面、頭皮大面積撕裂傷，警方當場將沈男逮捕。

沈男應訊時否認搶奪轎車鑰匙與手機，辯稱當時只是拿竹棍輕敲謝女額頭，推託是謝女自己用頭去撞鐵籠與櫃子，才會流血，他沒有要殺人的意思。

台中地院一審依殺人未遂罪，判處沈男8年徒刑；搶奪部分犯強制罪，處有期徒刑5個月，可易科罰金，沈男不服上訴，案件經台中高分院審理，今天宣判，駁回上訴維持原判。全案未定讞仍可上訴。（編輯：施燕飛/方沛清）1070307

果菜休市日會議 北市：僅討...對付美鋼鋁關稅 歐盟反制與...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan