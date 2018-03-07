不滿分手打女友關冰櫃 男子二審判8年

（中央社記者蘇木春台中7日電）沈姓男子3年前不滿謝姓女友要分手，將她毆打後關在冰櫃內，有民眾聽到呼救聲報案，警消到場救出謝女並逮捕沈男，法官一審依殺人未遂罪判沈男8年徒刑，二審駁回上訴維持原判。

高等法院台中分院今天發布判決書指出，沈姓男子曾在台中市北區一中商圈擺設名為「香腸王」的攤位，販賣小吃大腸包小腸，沈男與印尼籍謝姓女子結識後，雙方交往同居。

民國104年間謝女提出分手，8月26日下午3時多，謝女返回與沈男的同居處準備搬離，沈男見狀搶走謝女的轎車鑰匙與手機，引發謝女不滿，因深怕被毆打便離去。