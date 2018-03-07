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中市文山垃圾掩埋場　啟動「文山綠光計畫」蛻變生態園區

記者柳榮俊／台中報導2018/03/07 18:31
▲文山垃圾掩埋場，市政府將啟動「文山綠光計畫」開工。（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.7)
▲文山垃圾掩埋場，市政府將啟動「文山綠光計畫」開工。（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.7)

台中市文山垃圾掩埋場，市政府將啟動「文山綠光計畫」，復育垃圾掩埋場為生態園區，建置全台掩埋場最大太陽能電廠，創下三個全國第一：全國首創綠能回饋做公益、全國掩埋場太陽光電板發電量第一、全台掩埋場減碳量第一。市長林佳龍表示，台中致力改善空汙，文山綠光計劃不但減少環境負荷、降低空汙，且將綠電收入回饋地方做公益，讓台中綠能經濟往前邁一大步。

台中市政府環保局持續推動綠能循環經濟，復育文山垃圾掩埋場為生態園區，並啟動「文山綠光計畫」，採公私協力方式，由市府提供土地，得標廠商禾霖能源股份有限公司投資2.9億興建營運，在復育完成的一、二期掩埋場中約4.8公頃範圍，協力興建太陽能光電系統，預計6月底完工。

「文山綠光計畫」開工典禮今(7)日舉行，市長林佳龍、環保局長白智榮、社會局長呂建德、立法委員黃國書、市議員何文海、張耀中、劉士州、文山里長黃美玉以及立委張廖萬堅服務處代表也到場致意。

林佳龍表示，台中致力發展綠能經濟，文山綠光計畫把大家避之唯恐不及的「鄰避」設施變成「鄰聚」設施，同時又能達到公益效果，可以說是一舉多得。開發低汙染能源及改善空汙是台中市現階段的首要任務，除了針對空汙提出86項改善措施，降載量達到全國第一，外埔綠能生態園區的稻稈發電技術，也將運用在今年花博廢棄物處理，更加強循環經濟效率。

黃國書也表示，綠能是台灣十分重要的產業，許多年輕人為非核家園目標努力，文山復育公園是全台灣最大的掩埋場綠能計畫，將成為台灣的綠能計畫典範。

白智榮指出，文山掩埋場是一座兼具垃圾掩埋與環境教育功能的生態園區，廠區內設有「餘樂園」是許多學校社團參觀的場域。未來，文山綠光計畫所產生的電力將全數售給台電，售電所得14%回饋市府，其中5%專款作為地方公益使用，捐助社會局食物銀行及各社福團體，9%進公庫統籌分配。

環保局表示，「文山綠光計畫」興建地面型太陽能光電設備，規劃高效率光電模組305峰瓦(WP)，可建置太陽能光電模組數量2萬多片，總太陽光電系統裝置容量可達6.1932百萬峰瓦(MWp)以上，每年約有610萬度以上發電量，所產生的電力以每戶每年使用3,600度的電量計算，足以提供約1,620個家戶使用；若以一般電廠每度電排放二氧化碳0.637公斤來計算，採用太陽能發電約可減少3,000公噸的二氧化碳排放，相當於種植30萬棵樹木。

公益回饋估計每年約有126萬元，包括食物銀行回饋金約每年75萬元，以每戶每月400元食材費用來計算，可有1,900戶家戶以上受惠；另外社福團體以托育資源中心為例，回饋金每年約51萬元，可服務3,100人以上，此舉不僅提升地利、開發綠能，回饋弱勢團體做公益，更可為市庫開闢自有財源，一舉數得。

未來，文山教育園區將結合周邊的文山焚化廠、餘樂園、環保農園、綠資材中心，營造多元環境教育空間，同時將成功經驗推廣至各掩埋場復育地，為民眾創造一個「生產、生活、生態」的樂活環境。

關鍵字太陽能垃圾掩埋場綠能
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