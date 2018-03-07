彭博：美、中貿易戰將會傷及蘋果、聯想等科技巨頭

川普政府考慮對包括電子消費品在內的中國進口產品徵收關稅，引起了全球科技行業一片嘩然。

據因事未公開而不願具名的知情人士透露，正在考慮中的最壞情境，是美國決定對從服裝鞋類到高科技產品的廣泛中國進口產品徵收關稅。

蘋果、亞馬遜和其他在中國組裝產品的美國科技公司可能會受到此類政策的傷害。小米和聯想等寄望於進軍美國市場的中國電子消費品生產商可能也將因此面臨新的阻力。

川普政府正在考慮採取雙管齊下的手段，將關稅與限制中國在美投資結合起來 -- 中國在美投資需通過國家安全風險評估。受此影響，具有戰略重要意義的半導體行業的整合眼下正在經受的打擊有可能會進一步加劇。