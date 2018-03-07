〈景氣燈號〉溫和復甦 1月續亮黃藍燈

內需方面，半導體領導廠商擴大先進製程投資有助供應鏈跟進，加上政府積極改善投資環境，推動各項產業創新發展計畫及前瞻基礎建設等，增進國內投資動能；隨著就業市場改善，及企業調薪轉趨積極，可望推升民間消費。

國發會指出，展望今年，主要機構相繼調升今年全球景氣展望，世界貿易量擴增可望連續兩年高於全球經濟成長率，及新興科技應用擴增，都有助維繫出口動能，但仍須注意金融市場波動加劇、貿易保護主義升溫及地緣政治風險等不確定因素影響。

國發會今 (7) 日公布 1 月景氣對策信號，並未如外界原先預期轉呈綠燈，綜合判斷分數 20 分，較上月 22 分，減少 2 分，燈號續呈黃藍燈，同時指標漲勢暫歇，但領先指標仍然持續上升，國發會認為，未來國內景氣仍將溫和復甦。

國發會說，根據各主要機構最新預測，今年國內經濟與去年相當，可望續呈溫和成長。

國發會表示，景氣對策信號部分，1 月較上月減少 2 分，燈號續呈黃藍燈，9 項構成項目中，機械及電機設備進口值由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加 1 分；海關出口值由綠燈轉呈藍燈，分數減少 2 分；工業生產指數由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少 1 分，其餘 6 項燈號不變。

在個別構成項目部分，貨幣總計數 M1B 變動率由上月 4.1% 增為 4.5%，燈號續為黃藍燈；股價指數變動率由上月 13.6% 增為 17.7%，燈號續為黃紅燈；工業生產指數變動率：由上月上修值 1.4% 減為 - 1.0%，燈號由黃藍燈轉呈藍燈。

非農業部門就業人數變動率由上月 0.83% 減為 0.76%，燈號續為黃藍燈；海關出口值變動率由上月上修值 7.8% 減為 - 1.4%，燈號由綠燈轉呈藍燈； 機械及電機設備進口值變動率由上月上修值 - 5.1% 增為 1.7%，燈號由黃藍燈轉呈綠燈。

製造業銷售量指數變動率上月上修值 0.8% 減為 0.6%，燈號續呈黃藍燈；批發、零售及餐飲業營業額變動率由上月 3.4% 增為 4.2%，燈號續為黃藍燈；製造業營業氣候測驗點由上月下修值 98.8 點增為 100.0 點，燈號續為綠燈。

領先指標不含趨勢指數為 101.62，較上月上升 0.08%； 7 個構成項目，經去除長期趨勢後，4 項較上月上升，包括實質半導體設備進口值、核發建照面積、外銷訂單指數，以及股價指數；其餘 3 項則較上月下滑，分別為實質貨幣總計數 M1B、工業及服務業受僱員工淨進入率，及製造業營業氣候測驗點。

同時指標不含趨勢指數為 101.85，較上月下跌 0.14%； 7 個構成項目經去除長期趨勢後，除電力 (企業) 總用電量、實質海關出口值較上月下滑，其餘 5 項都較上月上升，分別為製造業銷售量指數、工業生產指數、實質機械及電機設備進口值、批發、零售及餐飲業營業額，以及非農業部門就業人數。



落後指標不含趨勢指數為 100.39，較上月上升 0.24%； 6 個構成項目經去除長期趨勢後，4 項都較上月上升，分別為製造業單位產出勞動成本指數、工業及服務業受僱員工人數、失業率，及金融業隔夜拆款利率；其餘 2 項全體貨幣機構放款與投資，及製造業存貨率則較上月下滑。