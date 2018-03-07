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學童參訪鹽埔分駐所　所長宣導交安灌輸守法觀念

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/07 17:15
▲鹽埔國民小學資源班課外教學活動鹽埔分駐所。（圖／里港分局提供,2018.03.07）
▲鹽埔國民小學資源班課外教學活動鹽埔分駐所。（圖／里港分局提供,2018.03.07）

新建的里港分局鹽埔分駐所，美輪美奐成為學校戶外教學的最佳選擇，鹽埔國民小學資源班「107年課外教學活動」，教師趙淑美特別安排學童參訪，所長黃俊銘、警員林育辰、張嘉芳及實習警劉彥敏，以歡喜心迎接小朋友的到來，小朋友親手摸到警槍、手銬等裝備個個興奮不已，員警趁機宣導犯罪預防與交安，並灌輸守法觀念。

鹽埔國小課外教學參訪警察分駐所，不少小朋友都是第一次到警察機關，原本認為警察機關專門抓壞人，是很嚴肅的地方，剛進入時小朋友不太敢說話，經所長黃俊銘以幽默、風趣的話題，詳細介紹警察工作，才讓小朋友打開話匣，好奇的詢問各種警察相關問題。


▲鹽埔國民小學資源班課外教學活動鹽埔分駐所。（圖／里港分局提供,2018.03.07）

警員張嘉芳也利用機會向學童們講解校園霸凌、性騷擾及毒品危害防制措施，實施犯罪預防及交通安全宣導，透過有獎徵答的方式引導學童在面對暴力霸凌、性騷擾及毒品危害時，該如何有效的防衛及求助，以達到寓教於樂的目的，現場氣氛非常熱絡充滿著歡笑聲。

里港警分局表示，接待學童參訪，除能讓學童更了解警察工作，從小灌輸法治觀念養成守法習慣外，另一方面更有效增進警民關係，期望學童從小就能養成守法觀念，長大做個守法的好公民。

關鍵字鹽埔分駐所鹽埔國小課外教學
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