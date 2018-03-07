許嘉棟：藍綠對抗兩岸關係 影響台灣發展

（中央社記者邱柏勝台北7日電）前中央銀行副總裁許嘉棟表示，央行協助台灣經濟成長「已經做得夠多了」，且央行獨木難撐大廈，需要各部會共同努力。他也認為，影響台灣發展的關鍵，其實是藍綠對抗、兩岸關係等非經濟因素。

許嘉棟今天出席東吳大學財經講堂「拯救經濟靠匯率？台灣經貿發展的前瞻思維」研討會，他會中表示，媒體很喜歡把他樹立成批評央行政策的人，但他其實常為央行抱屈，「這是錯誤的印象」。

許嘉棟說，央行過去協助台灣經濟成長，「已經做得夠多了」，但央行獨木難撐大廈，其他部會應該共同努力。2000年至2009年，台灣經濟成長的動力主要來自淨出口，但2010年起自2017年，經濟成長主要來自國內需求。由於台灣淨出口占國內生產毛額（GDP）比例已經太高，因此央行已難藉由壓低匯率進一步提升出口。