NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈德羅贊砍42分　帶領暴龍闖季後賽美股波動劇烈　多元ETF來避險跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

許嘉棟：藍綠對抗兩岸關係 影響台灣發展

中央社2018/03/07 16:39
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者邱柏勝台北7日電）前中央銀行副總裁許嘉棟表示，央行協助台灣經濟成長「已經做得夠多了」，且央行獨木難撐大廈，需要各部會共同努力。他也認為，影響台灣發展的關鍵，其實是藍綠對抗、兩岸關係等非經濟因素。

許嘉棟今天出席東吳大學財經講堂「拯救經濟靠匯率？台灣經貿發展的前瞻思維」研討會，他會中表示，媒體很喜歡把他樹立成批評央行政策的人，但他其實常為央行抱屈，「這是錯誤的印象」。

許嘉棟說，央行過去協助台灣經濟成長，「已經做得夠多了」，但央行獨木難撐大廈，其他部會應該共同努力。2000年至2009年，台灣經濟成長的動力主要來自淨出口，但2010年起自2017年，經濟成長主要來自國內需求。由於台灣淨出口占國內生產毛額（GDP）比例已經太高，因此央行已難藉由壓低匯率進一步提升出口。

他認為，未來新台幣匯率受央行干預的程度將下滑，由市場主導程度將上升。協助台灣經濟發展，央行有貨幣政策與匯率政策兩項工具，但政府還有其他工具可以運用，現在民間超額儲蓄充沛，可近一步擴大公共投資，且我國公共債務占GDP比例，在國際間相對處於低點，政府幾乎無外債 不會陷入主權債務危機，「其實有空間可做，只是看願不願意做」。

許嘉棟說，政府應該檢討如何改善國內投資環境，促進國內投資並吸引外資直接投資。但他認為，台灣經濟發展與吸引投資的關鍵是在非經濟因素，「現在台灣藍綠對抗、兩岸關係緊張，外資怎會有信心來台投資？」

另外，央行新任總裁楊金龍日前上任，外界也關注央行未來政策方向是否出現變化。實踐大學財務金融學系講座教授沈中華說，台灣的通貨膨脹率，在前央行總裁彭淮南上任前可以來到3%，但彭淮南任內台灣的通膨率極低，而楊金龍上任後則表示，通膨率2%是「可接受的」。顯見台灣過去靠低工資、低物價、低成本來促進出口發展經濟，已經到了應改變觀念的時刻。

沈中華說，過去美國主張強勢美元，但現在川普政府轉向，主張弱勢美元，轉攻貿易，還會祭出「匯率操縱國」手段，制止各國干預匯率。面對新的國際金融環境挑戰，沈中華認為，央行不能再採取保守的政策，應擴大匯率波動區間，讓新台幣升值，提高投資誘因，才能刺激台灣經濟發展。（編輯：蘇志宗）1070307

威剛擬提議配息6元 殖利率...杜拜VR樂園開幕一週 這款...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan