許嘉棟：藍綠對抗兩岸關係 影響台灣發展

（中央社記者邱柏勝台北7日電）前中央銀行副總裁許嘉棟表示，央行協助台灣經濟成長「已經做得夠多了」，且央行獨木難撐大廈，需要各部會共同努力。他也認為，影響台灣發展的關鍵，其實是藍綠對抗、兩岸關係等非經濟因素。
許嘉棟今天出席東吳大學財經講堂「拯救經濟靠匯率？台灣經貿發展的前瞻思維」研討會，他會中表示，媒體很喜歡把他樹立成批評央行政策的人，但他其實常為央行抱屈，「這是錯誤的印象」。
許嘉棟說，央行過去協助台灣經濟成長，「已經做得夠多了」，但央行獨木難撐大廈，其他部會應該共同努力。2000年至2009年，台灣經濟成長的動力主要來自淨出口，但2010年起自2017年，經濟成長主要來自國內需求。由於台灣淨出口占國內生產毛額（GDP）比例已經太高，因此央行已難藉由壓低匯率進一步提升出口。
他認為，未來新台幣匯率受央行干預的程度將下滑，由市場主導程度將上升。協助台灣經濟發展，央行有貨幣政策與匯率政策兩項工具，但政府還有其他工具可以運用，現在民間超額儲蓄充沛，可近一步擴大公共投資，且我國公共債務占GDP比例，在國際間相對處於低點，政府幾乎無外債 不會陷入主權債務危機，「其實有空間可做，只是看願不願意做」。
許嘉棟說，政府應該檢討如何改善國內投資環境，促進國內投資並吸引外資直接投資。但他認為，台灣經濟發展與吸引投資的關鍵是在非經濟因素，「現在台灣藍綠對抗、兩岸關係緊張，外資怎會有信心來台投資？」
另外，央行新任總裁楊金龍日前上任，外界也關注央行未來政策方向是否出現變化。實踐大學財務金融學系講座教授沈中華說，台灣的通貨膨脹率，在前央行總裁彭淮南上任前可以來到3%，但彭淮南任內台灣的通膨率極低，而楊金龍上任後則表示，通膨率2%是「可接受的」。顯見台灣過去靠低工資、低物價、低成本來促進出口發展經濟，已經到了應改變觀念的時刻。
沈中華說，過去美國主張強勢美元，但現在川普政府轉向，主張弱勢美元，轉攻貿易，還會祭出「匯率操縱國」手段，制止各國干預匯率。面對新的國際金融環境挑戰，沈中華認為，央行不能再採取保守的政策，應擴大匯率波動區間，讓新台幣升值，提高投資誘因，才能刺激台灣經濟發展。（編輯：蘇志宗）1070307