NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈德羅贊砍42分　帶領暴龍闖季後賽美股波動劇烈　多元ETF來避險跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

客家桐花婚禮5月登場 徵求66對佳偶

中央社2018/03/07 16:42
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）往年一開放報名隨即「秒殺」的苗栗客家桐花婚禮，今年邁入第13屆，縣府徵求66對佳偶在5月桐花盛開時完成終身大事，新人可獲幸福6禮，還有機會參加婚攝旅遊活動。

苗栗縣政府文化觀光局連續多年結合桐花美景與客家內涵，舉辦「客家桐花婚禮」，成為國內別具特色的主題式集團婚禮，也為每年客家桐花祭系列活動，增添浪漫喜氣；今年婚禮儀式將於5月6日在三義西湖渡假村舉行，開放66對新人報名參加，其中，保障苗栗縣籍36對，3月17日上午8時起，在縣府大樓旁的苗栗縣城市規劃館現場受理報名，額滿為止。

文觀局今天在縣府大廳舉辦「2018苗栗客家桐花婚禮」宣傳記者會，2隻人氣紅不讓的苗栗縣吉祥物「貓裏喵」化身幸福大使，換上客家藍衫與禮服，攜手走紅毯，引領客家八音迎親隊伍及媒婆、新人入場，與縣長徐耀昌、客委會副主委范佐銘及多名鄉鎮市長、縣議員熱鬧宣布活動起跑。

準新人楊翰、許家榛是高中同學，愛情長跑多年，決定互許終身。楊翰說，他是高雄美濃客庄子弟，客家桐花婚禮相當特別也具文化傳承意涵，決定報名參加。

苗栗縣長徐耀昌表示，縣府以「嫁女兒」心情辦喜事，為每對新人精心準備「幸福六禮」作為嫁妝，包括手工蠶絲被、桐情蜜意項鍊、刻有新人名字的陶藝對杯、囍米禮盒、行李箱以及西湖渡假村雙人平日住宿券，總價值逾新台幣1萬3520元，諧音象徵「一生我愛你」，獻上滿滿祝福。

文觀局長林彥甫說，邁入第13屆的苗栗客家桐花婚禮已締造1082對新人在桐花下許下浪漫誓約，今年以「貓裏行嫁 永結桐心」為主題，特別安排婚紗攝影旅遊活動，將邀請16對新人至苗栗5處浪漫景點拍攝婚紗，同時進行旅遊觀光，並錄製成宣傳影片，成為行銷桐花景點與客家風情的最佳推手。（編輯：方沛清）1070307

杜拜VR樂園開幕一週 這款...逢甲商圈福星路人孔蓋多 立...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan