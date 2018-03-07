悍將吸收兄弟5將全上場 蔣智賢轟中培隊

（中央社記者謝靜雯高雄7日電）富邦悍將今天與亞運中華培訓隊打熱身賽，陣中5名前中信兄弟球員首度全上場，陳鴻文先發投4局、蔣智賢連兩場開轟，終場以9比3拿勝，總教練葉君璋認為投手表現不錯。

悍將隊本季吸收中信兄弟5名釋出球員，今天首度在同場比賽亮相，張正偉先發打第2棒、守中外野，單場2支安打都是二壘打，蔣智賢先發首三壘、打第3棒，首局就敲出2分砲。

投手部分陳鴻文先發投4局被敲6支安打，投出1次三振，失掉3分（2分責失分），林煜清5局接手，總計投2局被敲1支安打，投出2次三振，林克謙接著上場中繼投1局，沒被敲出安打，林煜清和林克謙都無掉分。