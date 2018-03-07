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中央社

杜拜VR樂園開幕一週 這款內容最紅

中央社2018/03/07 16:40
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪杜拜7日電）杜拜VR主題樂園開幕一週以來，最受歡迎的內容是宏碁合作夥伴Starbreeze提供的OVERKILL’s The Walking Dead–Outbreak（陰屍路），往往從每天下午5時後開始大排長龍。

位於杜拜購物中心的全球最大室內VR主題樂園（VRPark）於3月1日開幕，占地超過2000坪，採用電腦品牌廠宏碁旗下合資公司StarVR公司（宏星技術）的虛擬實境（VR）定點式娛樂解決方案。

該樂園目前提供18種體驗內容，票價從15迪拉姆（約新台幣120元）到45迪拉姆。主要內容供應商Starbreeze目前提供8種體驗內容，其中6種可使用具備5K超高解析度、210度超廣視角的StarVR頭戴式顯示器進行體驗。

Starbreeze另針對杜拜設計2種體驗內容，分別為泛舟打怪物的The Raft、變身生化機械大猩猩站在高樓上抵抗外來飛船的APE-X。

StarVR公司今天表示，開幕一週以來，最熱門的遊戲是OVERKILL’s The Walking Dead–Outbreak，往往從每天下午5時開始大排長龍，包括當地人和觀光客都相當捧場；在體驗內容中，用戶在虛擬空間扮演的角色左腳已被截肢，只能坐在輪椅上被同伴推著走，一邊用散彈槍解決突襲而來的殭屍，場地最多可容納42人同時體驗。

根據記者實測，OVERKILL’s The Walking Dead–Outbreak不愧是Starbreeze自豪的大作，實際場景布置得與知名電視影集「陰屍路」如出一轍，連工作人員都穿上沾染血跡的醫師袍，甚至體驗內容的座位也使用真正的輪椅改裝，出口通道兩側也堆滿用屍袋綑綁的假屍體。

在OVERKILL’s The Walking Dead–Outbreak的虛擬空間中，可以體會到殭屍迎面而來的緊張感，瞄準方式還算簡單，不過彈藥數量並非無限制，雖然同伴會幫忙撿彈藥補充，還是不能胡亂射擊，以免緊要關頭沒有彈藥可用，否則在沒有其他攻擊方式的情況下，只有死路一條。

StarVR公司透露，目前正在優化The Raft、PAYDAY: The VR Heist等2種可多人合作的娛樂內容，將導入StarVR頭戴式顯示器，預計不久後可正式開放體驗。

Starbreeze執行長、同時也是StarVR公司董事長的克林特（Bo Andersson Klint）今天受訪指出，杜拜購物中心每年參觀人潮超過8000萬人，是相當受歡迎的景點，他期待造訪杜拜VR主題樂園的人數「越多越好」，未設下具體目標。

針對VR主題樂園如何提高回購率，克林特表示，重點在於提供具備可擴充性的體驗內容，讓消費者每次體驗都有不同感受，目前已看到許多年輕用戶願意回來體驗，未來也不排除推出可讓10到20人同時遊玩的內容。（編輯：張均懋）1070307

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