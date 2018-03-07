北市去年住宅成交 2000萬以下最熱門

（中央社記者韋樞台北7日電）房仲依據實價揭露資料分析2017年北市住宅交易件數價格帶，總價新台幣2000萬元以下件數達56.5%，其中電梯房占6成，公寓占4成。
永慶房產集團根據實價揭露資料分析2017年台北市住宅成交情況，最熱門的總價帶為1000萬元至1500萬元，佔22.3%，此外，500萬元至1000萬元及1500萬元至2000萬元交易比重分別為15.6%與15.8%，熱門交易前三名總價帶合計達53.7%。
永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，從總價帶來看，台北市2000萬元以下的住宅房產是當前自住客群普遍接受的價格帶，以建築形態觀察，電梯住宅占約6成，公寓也有4成的交易量，買方購屋會考量地段、交通便利性、學區、居住使用空間、社區周邊環境以及自身購屋資金的條件等因素的不同，大樓或公寓的住宅型態各有優勢。
實價揭露資料顯示，500萬元至2000萬總價帶交易量集中於北投區、內湖區、中山區與文山區。謝志傑分析，公寓案件交易量集中於內湖區、北投區、士林區、文山區與信義區等區。對於預算有限但需要標準三房格局的住宅，公寓是最實惠的選擇，同樣總價可換得較大空間，雖然屋齡較舊，但地段有優勢，兼顧生活機能與居住空間的品質。
謝志傑說，今年房價進入盤整階段，只要房產銷售價格符合區域行情的都能順利成交，顯示剛性需求的購屋買盤仍在。（編輯：黃國倫）1070307