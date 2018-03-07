NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈德羅贊砍42分　帶領暴龍闖季後賽美股波動劇烈　多元ETF來避險跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

北市去年住宅成交 2000萬以下最熱門

中央社2018/03/07 16:46
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北7日電）房仲依據實價揭露資料分析2017年北市住宅交易件數價格帶，總價新台幣2000萬元以下件數達56.5%，其中電梯房占6成，公寓占4成。

永慶房產集團根據實價揭露資料分析2017年台北市住宅成交情況，最熱門的總價帶為1000萬元至1500萬元，佔22.3%，此外，500萬元至1000萬元及1500萬元至2000萬元交易比重分別為15.6%與15.8%，熱門交易前三名總價帶合計達53.7%。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，從總價帶來看，台北市2000萬元以下的住宅房產是當前自住客群普遍接受的價格帶，以建築形態觀察，電梯住宅占約6成，公寓也有4成的交易量，買方購屋會考量地段、交通便利性、學區、居住使用空間、社區周邊環境以及自身購屋資金的條件等因素的不同，大樓或公寓的住宅型態各有優勢。

實價揭露資料顯示，500萬元至2000萬總價帶交易量集中於北投區、內湖區、中山區與文山區。謝志傑分析，公寓案件交易量集中於內湖區、北投區、士林區、文山區與信義區等區。對於預算有限但需要標準三房格局的住宅，公寓是最實惠的選擇，同樣總價可換得較大空間，雖然屋齡較舊，但地段有優勢，兼顧生活機能與居住空間的品質。

謝志傑說，今年房價進入盤整階段，只要房產銷售價格符合區域行情的都能順利成交，顯示剛性需求的購屋買盤仍在。（編輯：黃國倫）1070307

逢甲商圈福星路人孔蓋多 立...嘉義3車相撞 印尼籍駕駛不...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan