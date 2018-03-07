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男童口臭遭嫌棄　竟是鼻過敏長期鼻涕倒流惹禍

記者林雁茹／台北報導2018/03/07 17:07
▲鼻過敏居然會引起口臭？原以為是蛀牙導致的問題，竟是鼻過敏造成的。（圖／ingimage）
▲鼻過敏居然會引起口臭？原以為是蛀牙導致的問題，竟是鼻過敏造成的。（圖／ingimage）

鼻過敏居然會引起口臭？日前一名台中市的男童在學校遭同學嫌嘴巴臭，父母起初以為是蛀牙所導致，但治療後卻不見改善。經轉診後才發現是因為男童有鼻過敏的問題，導致長期鼻涕倒流，鼻咽腔發炎感染而嘴臭。

耳鼻喉科醫師李宏信說，根據多年門診經驗，患者因鼻涕倒流引發口臭的比例不在少數，但國人多半將口臭問題歸咎於「火氣大」，或是口腔清潔沒做好，很難讓人聯想到與鼻過敏有關。但其實，鼻涕倒流一旦積聚在鼻咽腔，便容易引起發炎感染。加上鼻涕倒流的患者多半因無法順暢地用鼻子呼吸，而改用嘴巴呼吸，造成口腔細菌孳生，異味也就隨之飄散。

然而，造成鼻涕倒流的原因有很多，舉凡感冒、鼻炎、鼻竇炎、胃食道逆流等，都可能導致。至於該如何改善？李宏信表示，需先了解背後的成因，才得以對症下藥，而臨床上造成鼻涕倒流的原因又以鼻過敏、鼻竇炎為大宗。以鼻過敏為例，因為患者本身容易受到外界或特定過敏原的刺激，引起鼻黏膜腫脹，鼻腔與鼻喉部腺體製造過多的黏液，過度鼻涕加上粘膜腫大而鼻涕無法從鼻孔排出，只好倒灌鼻後腔，加上鼻涕無法隨著黏膜的纖維擺動，將鼻涕排出，自然地流進喉嚨內，而會積聚在鼻腔中，導致鼻涕倒流，及鼻竇炎等病症。

要改善因鼻過敏所導致的鼻涕倒流，一般建議可先從口服藥物以及鼻噴劑著手。適量的抗組織胺可以減緩鼻涕之分泌及鼻黏膜腫脹，但通常只是暫時性的緩解，症狀會因藥效減退或過敏原刺激又再次發作。至於鼻噴劑，雖為「速效」的方法，但長期使用則有刺激鼻黏膜纖維化的可能，患者需特別留意。對於症狀嚴重的患者，李宏信建議，可以考慮截除鼻過敏神經，將過於敏感的鼻內神經截斷，黏膜就不會因外界的刺激而反覆腫脹與分泌黏液，臨床上有9成的患者能獲得大幅改善。

鼻過敏發作的病理係因鼻粘膜之腺體細胞過多，加上鼻神經分佈密集、不停地刺激粘膜腫大及促進腺體細胞分泌大量之鼻涕，因此就必須截除鼻過敏神經及過多的腺體細胞及血管給予截除，而達到根本治療的目的。

臨床上鼻竇炎所引起的鼻涕倒流，多半會伴隨有濃鼻涕、鼻塞、頭痛等症狀，一般多是因感冒沒有獲得適當的治療所產生的後遺症。在治療上，多半以抗生素為主，類固醇噴劑、抗組織胺為輔，視患者的情況而定。家醫科李政道醫師也提醒鼻涕倒流的患者，適量的補充水分可以稀釋分泌物以及達到化痰的作用，以緩解不適感。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字口臭鼻過敏鼻涕倒流宏信醫師
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