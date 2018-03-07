華晶科跨足醫療產品再創新 人工胰臟擬下半年量產

華晶科指出，此新產品人工胰臟相關產品，目前已進入臨床實驗的醫療驗證階段。

華晶科投入人工胰臟相關產品設計與軟體研發，包含產品微型化設計、無線通訊、精密控制、高可靠性系統設計、最高規格的醫療產品開發程序、最高難度醫療軟體開發、精準的產品生產製造，產品在 2017 年底研發完成。

2008 年首度跨足醫療產品領域的華晶科 (3059-TW) 繼血糖測試儀之後，再度完發人工胰臟相關產品，結合持續監測血糖、智慧醫療及時給予病患適時適量的胰島素注射；目前此新產品已進入臨床實驗醫療驗證階段，預計今年下半年量產。

華晶科強調，去年 10 月底克利夫蘭臨床協會 (Cleveland Clinic) 所主辦的醫療創新高峰會，由醫生和科學家們組成的評委會公布 2018 年十大醫療創新成果，人工胰臟產品名列第一位，而華晶科正是人工胰臟相關產品的研發製造廠之一。

2008 年華晶科技首度跨足醫療產品領域，經過長達 3 年的研發階段，獲得國際一線大廠高階血糖機 ODM 訂單，並於 2011 年底開始量產出貨。

相對於糖尿病患者必須每天皮下注射 1-4 次的胰島素，病患需隨身自備酒精棉球和學會注射技巧，尤其是尖銳的針頭扎入皮肉的痛苦，讓許多需要胰島素注射的病患遲遲不願意接受胰島素注射，造成嚴重而且不可回復的慢性併發症。華晶科 2012 年接受國際知名醫療大廠委託，進行人工胰臟相關產品設計與軟體研發與製造，預計 2018 年下半年量產。

這項華晶科技新開發醫療產品可以持續監測血糖，結合智慧醫療及時給予病患適時適量的胰島素注射，取代了患者需自行注射的傳統方式，根據世界糖尿病聯盟 (International Diabetes Federation) 最新資料顯示，2017 年全球約有 4.25 億名糖尿病患者，其中大約 5% 為先天性糖尿病患者，這些先天性糖尿病患者與部分的後天糖尿病患者需要定時補充胰島素來維持體內血糖平衡。

華晶科技所研發的人工胰臟相關產品，屬於侵入式醫療器材等級 (Class II b)，為技術難度極高的醫療器材，硬體和軟體設計開發需遵循嚴格的醫療安全規範。華晶科經過多年耕耘，醫療電子產品研發設計、驗證、生產、品質控管、流程管理及文件化管理，皆符合醫療產業高規格認證需求，深根醫療電子產業已有豐碩成果，未來將持續投入醫療相關技術和產品的研發，以科技提升人類新視野及新生活。

華晶科去年營收 105.53 億元，年減 8.85%，去年前 3 季財報營收 77.69 億元，毛利率為 13.76%，稅後純益為 418 萬元，每股純益為 0.02 元，較去年同期轉虧為盈，毛利率年增 1.02 個百分點。