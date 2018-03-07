不只三八婦女節　細數屬於女人的節日

聯合國從西元1975年「國際婦女年」開始慶祝國際婦女節，以樹立普通女性平等參與社會的傳統；3/8國際婦女節為的就是慶祝、感謝全世界的女性在經濟、政治和社會等領域做出的重要貢獻，而台灣，除了三八婦女節外，還有哪些與女性相關的節日習俗呢？

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）我們都知道3/8是「三八婦女節」，全稱為「聯合國婦女權益和國際和平日」，也稱「國際婦女節」。西元1857年3月8日，紐約的紡織女工群起抗議，反對非人道的工作環境，雖然最後被警察圍攻、驅散，但在兩年後的三月，這些婦女組織了第一個屬於女性的工會。

七夕乞巧節

七夕除了是情人節外，也是「乞巧節」、「女兒節」或「少女節」，在過去的社會，長輩們總認為女生就必須要有一雙巧手，廚藝要好、針線活也必須在行，因此在七夕這一天，少女們都會用心地祭拜織女。

七夕這天，少女們會特別取乾淨的泉水、河水洗髮，據說這天的泉水、河水有潔淨的力量，洗了可得到織女娘娘的庇祐；有的地方，少女需拿著針線對著月亮穿針引線，據說這樣手藝會變得靈巧。乞巧節有許多習俗，少女們照做就可以獲得好手藝，雖說現代社會女性廚藝、針線活不一定要好，但還是可以在乞巧節拜一下織女娘娘，好手藝也是可以靠文創、開餐廳賺大錢的（笑）。

元宵節

保庇NOW在元宵節除了偷拔蔥 還有這些東西一文中曾經介紹「偷挽蔥，嫁好翁」的習俗，在元宵節夜晚時未婚女子到別人田裡偷拔蔥，求一個嫁到好夫婿的好采頭，同樣意義的還有「偷挽菜，嫁好婿」。雖然現在偷拔蔥可能會被吉（誤），但這就是個有趣的習俗，介紹給大家知道。

卑南族婦女節

卑南族的婦女節叫穆沙穆大（Musamuda），卑南族是我們俗稱的「母系社會」，繼承權、祭祀權皆由女人管理、負責。在卑南族社會，為小米田除草是女人的責任，通常，卑南族的女孩12、13歲就會加入「小米除草團」，進行長達一個多月的集體勞動，此外還要學習家事與勞動技術，透過部落女性長輩的身教了解生命的價值以及部落的社會責任；每年約三月初，完成小米收割、除草的工作後就會舉行「婦女除草完工祭」。

這一天是卑南族婦女唯一可以休息的日子，男人們為女人煮飯、斟酒、敬菸，以表敬意、謝意；還有全體向部落中的女性長者致敬的儀式，感謝她們這一生對部落做出的貢獻，以及對家庭的付出。

現在社會致力推動男女平權，雖然仍有些地方做得不好，但不管是什麼類型的「平權」，都是奠基於「尊重」之上，最重要的就是每個人都要先學會尊重他人，己所不欲、勿施於人，也請多多換位思考，站在他人的立場考量，多一分體諒、少一分成見，這社會自然就會更接近「平權」了！

資料參考（多看多保庇！）：

台灣原住民族文化知識網

臺灣女人

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