有錢就快樂？美研究：年薪278萬台幣的人最快樂

中新網 7 日援引外電報導，蓋洛普國際民調訪問了全球 170 萬人，計算出「最快樂年薪」。研究人員發現，國際上來看，年薪 9.5 萬美元的人最快樂，其「生活滿足度」最高，但當收入上升到某一個點時，生活滿足程度會開始逐步下跌。「生活滿足度」是一項整體評估，計算方式包括受訪者會否有更遠大的目標推動，或是容易與他人比較等等。

從國際上來看，年薪 9.5 萬美元 (約 278 萬元新台幣) 的人最快樂。不過，世界各地快樂的價格都不一樣，有時候賺太多，反而會有副作用。

金錢可否能買到快樂呢？美國普渡大學研究人員的回答是：可以。

學者認為，金錢帶來的這種「副作用」，是滿足基本生活所需後，所產生的社會階級疑慮。人們會開始與他人比較，令自己變得沒有那麼快樂。研究人員表示，資料透露出一個資訊，即「金錢影響我們快樂程度有限」。

同時，薪金高也有「代價」，研究人員指出，在某一點，人們會問自己，我做得好嗎？我跟其他人比較會好嗎？收入愈高，也意味在時間、工作、責任上有更高的要求，限制了有正面經驗的機會，例如一些悠閒的活動。

據研究團隊發現，「財政快樂」的指標在不同的地區均有所不同，越富有的地方需要越多錢換取快樂，例如西歐的「最快樂年薪」是 10 萬美元；北美洲也需要 10.5 萬美元。而快樂「最昂貴」的地方是澳大利亞與紐西蘭，以及中東地區，分別要年薪 12.5 萬美元和 11.5 萬美元，遠高於拉丁美洲只需 3.5 萬美元。

這反映一個地區有多富有與生活滿足程度有關，同時也反映，每處地方快樂的定義也不一樣，其他因素亦有所影響，研究人員說：「有時候，價值觀可能比起我們擁有的東西，更能夠達至快樂」。

此外，這個快樂年薪門檻與教育程度、性別有關係。全球來說，男生最快樂的年薪是 9 萬美元，女生是 10 萬美元。