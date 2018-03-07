《名廟打卡》木柵集應廟　保庇考上好學校

木柵集應廟，北部的雙忠信仰重鎮之一，是當地居民的信仰中心。當地學生時常到集應廟祈求考試順利，而木柵集應廟在考運的保佑上名氣響亮，2012年時在學區內有不少學生考出極佳的成績，廟方因而席開百桌舉辦「狀元宴」。
木柵集應廟和木柵忠順廟一樣，祭祀「尪公」，就是張巡和許遠，被認為是鄉土保護神，也有人認為是茶葉守護神。不過，在集應廟的沿革中，保儀尊王是張巡，保儀大夫是許遠，與忠順廟說法不同，但並沒有對錯的問題，因為尊敬的心是一樣的。
清朝年間，福建安溪的高、林、張三姓移民，渡過黑水溝到台灣拓墾，建了第一間集應廟奉請尪公聖像、夫人媽聖像以及香爐，隨船護佑，之後議定三姓輪流奉祀。
後來台北發生「頂下郊拼」，隨時有可能波及木柵一帶，三家因此決議分家避禍，以抽籤的方式分配三聖物的保管人，高姓抽得尪公聖像（今日景美集應廟），林姓抽得夫人媽聖像（今日萬隆集應廟），張姓抽得香爐（今日木柵集應廟）。三姓人士各自請藝師雕塑其餘缺乏之神像，以建廟奉祀，這也是三間集應廟的由來。
在木柵集應廟內供奉的文昌帝君與大魁星君也是附近的學生常會來敬拜的神明，由其那支魁星筆，許多學生在廟中一直摸魁星筆，希望能多沾一些好運。
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