《名廟打卡》木柵集應廟　保庇考上好學校

木柵集應廟，北部的雙忠信仰重鎮之一，是當地居民的信仰中心。當地學生時常到集應廟祈求考試順利，而木柵集應廟在考運的保佑上名氣響亮，2012年時在學區內有不少學生考出極佳的成績，廟方因而席開百桌舉辦「狀元宴」。

木柵集應廟和木柵忠順廟一樣，祭祀「尪公」，就是張巡和許遠，被認為是鄉土保護神，也有人認為是茶葉守護神。不過，在集應廟的沿革中，保儀尊王是張巡，保儀大夫是許遠，與忠順廟說法不同，但並沒有對錯的問題，因為尊敬的心是一樣的。