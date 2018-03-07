保儀大夫巡視十四張　保佑居民平安順利

新店十四張地區在以前是農業地區，在農業科學尚未普及化時，當地的農民常受到害蟲干擾，影響農作物生長也影響農民生計。而保儀大夫除了保鄉衛里，也是農業之神，當地農民因此到木柵忠順廟恭請保儀大夫繞境。

（文／黃彥昇 民俗陣頭深度中毒者、國立政治大學台灣文學碩士）在新店的十四張地區有個年例繞境，是由當地居民恭請木柵忠順廟的保儀大夫巡視鄉里，日期是每年的農曆一月二十號，今（7）日正好是繞境日，當地居民已準備多時，等待保儀大夫的遶境祈福。

傳說在保儀大夫繞境前夕都會下大雨，幼蟲都會被大雨打落無法成蟲，農作物都能順利生長。而根據當地耆老口述，以前恭請保儀大夫繞境的有三百多個村莊，可說是大台北地區非常重要的宗教盛事之一。

現在因為社會型態的轉型，農業不若以往興盛，但十四張恭迎保儀大夫的祭典卻保留了下來，除了表示不忘本，也代表傳統文化的傳承。

以往的祭典是由當地的幾個姓氏輪值，後來因為政府開發道路、捷運等問題，在2015年統一在斯馨祠舉辦祭典。2016年，斯馨祠從忠順廟請來保儀大夫永久坐鎮當地。

舊時代的遶境多走田間小路，為農民與農地祈福，現在因都市更新等因素已沒有太多的田間小路，但仍有部分路徑經過農田，保留古早味。

今日的遶境並沒有看到夫人神轎，因為根據民間說法，夫人神轎會走在保儀大夫神轎之前，經詢問廟方，廟方表示斯馨祠在恭迎保儀大夫時並沒有這個習俗，但對「尪公」的誠心與其他信眾沒有差別。

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