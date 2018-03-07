穿短裙急救挨轟「姿勢不雅」　護理師道歉：只想救人

泰國曼谷一個社區日前發生火災，一名女護理師為搶救傷患，不顧自己穿著短裙，跳上擔架跨在傷患上方為他施行心肺復甦術（ CPR ），影片曝光後引發熱議，不少人稱讚她人美心也美，但也有網友批評她「姿勢不雅」。對此，該名護理師在臉書發文道歉，表示當時只想著救人，沒顧慮到穿著問題。
綜合外媒報導，這名女護理師名叫普莉亞，是一個急救隊的志工，同時也是一名護理師。上月底，普莉亞在曼谷一處社區剛好遇到火災現場，見一名男性傷患被抬上擔架，二話不說便跳上擔架，跨在傷患上方，為他施行心肺復甦術，可惜最後這名傷患還是不幸身亡。
普莉亞賣力救人的影片曝光後引發熱議，由於當天她穿了一件黑色短裙，不少網友將焦點放在她的穿著和一雙美腿上，雖然她救人的善舉獲得多數人稱讚「人美心也美」、「好像看到了天使」，但也有人批評她「姿勢不雅」、「穿著不合宜」。
面對網友的批評，普莉亞也在臉書發文道歉，表示當時自己只想著救人，沒考慮到穿著問題。大批網友則紛紛留言力挺，「難道救人前還要先換衣服？」、「做對的事幹嘛道歉！」、「心裡有什麼的人眼睛裡就會看到什麼」、「如果護士也關注自己是否走光，那人還要不要救了？」、「救人這麼危急的時刻，你還打扮一下？」