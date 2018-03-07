穿短裙急救挨轟「姿勢不雅」　護理師道歉：只想救人

泰國曼谷一個社區日前發生火災，一名女護理師為搶救傷患，不顧自己穿著短裙，跳上擔架跨在傷患上方為他施行心肺復甦術（ CPR ），影片曝光後引發熱議，不少人稱讚她人美心也美，但也有網友批評她「姿勢不雅」。對此，該名護理師在臉書發文道歉，表示當時只想著救人，沒顧慮到穿著問題。

綜合外媒報導，這名女護理師名叫普莉亞，是一個急救隊的志工，同時也是一名護理師。上月底，普莉亞在曼谷一處社區剛好遇到火災現場，見一名男性傷患被抬上擔架，二話不說便跳上擔架，跨在傷患上方，為他施行心肺復甦術，可惜最後這名傷患還是不幸身亡。