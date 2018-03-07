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台三線花博周邊道路整治　洪慈庸爭取中央補助

記者柳榮俊／台中報導2018/03/07 17:23
▲立委洪慈庸與相關單位會勘花博后里，及豐原園區周遭交通道路。（圖／洪慈庸立委辦公室提供 , 2018.3.7)
▲立委洪慈庸與相關單位會勘花博后里，及豐原園區周遭交通道路。（圖／洪慈庸立委辦公室提供 , 2018.3.7)

因應台中世界花博活動帶來的車流及觀光人潮，台中市政府規畫「提升道路品質建設」計畫，改善花博后里及豐原園區周遭交通道路品質，路平長度共計超過21公里，立法委員洪慈庸協助爭取交通部8,000萬元經費補助，以及潭雅神周邊道路路面改善2,500萬元，盼提升用路人行車安全及環境舒適度。

今(7)日上午前往內東路進行會勘，洪慈庸、公路總局規畫組計畫科工程司張晨宇、二工處處長陳嘉盈、二工處企劃科科長邵維國、台中工務段段長郭純鑑、台中市養護工程處處長陳全成、建設局第二大隊隊長葉行健、后里代區長張大春、廣福社區發展協會總幹事王文斌等人到場關心在地用路需求。

洪慈庸表示，台三線台中段周邊道路為北台中重要道路，整體範圍擴及山、海、屯區域，交通量相較市內一般區域道路為大，且多為公車、重型車輛行駛，長期往來的交通頻繁，路面已多處龜裂、破損，影響市容及用路人安全；會勘的內東路已九年未進行整修，位置就在花博后里馬場園區旁，而年底活動將登場，聯外交通道路品質亟需進行改善。

洪慈庸說，台三線周邊道路屬省道公路之沿線系統，道路串連提升勢在必行。為改善花博展區周邊道路品質，市府規畫浪漫台三線台中市2018花卉博覽會展場串連道路品質提升計畫，總經費1億6,000萬元，向交通部8,000萬元補助，進行路平包括路面排水坡度、孔蓋減量下地、AC路面品質改善，並納入道路景觀與人文地景規畫等工程，未來完工將可提升用路人行車安全及環境舒適度。

葉行健說明，浪漫台三線台中市2018花卉博覽會展場(豐原、后里區)串連道路品質提升計畫，預計改善的道路範圍包括后里區內東路(中44)、寺山路及火車站旁(中41)、廣益巷及內東路廣益巷(中41-1)、九甲路(中30)，以及豐原區南坑巷(中87)、東陽路(中88)、坪頂巷(中90)等重要聯繫路段，路平長度共計超過21公里，未來將可提供在地居民和外地旅客更優質的用路環境。

針對潭雅神周邊區域路平，洪慈庸也協助爭取潭雅神周邊道路路面改善維護2,500萬元補助，提升台中市區內道路的品質，提供當地居民及外地訪客更舒適平坦的用路環境。

公路總局二工處陳嘉盈處長表示，中央「前瞻基礎建設計畫」提升道路品質計畫經費，共計補助台中市2億8,450萬元，其中潭雅神后豐補助1億500萬元，希望台中市政府如期如質將工程執行完畢。台中市養護工程處陳全成處長也承諾，路平工程將在花博活動開幕前完成道路改善。

關鍵字洪慈庸花博台三線
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