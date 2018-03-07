大學學費比幼稚園低 陸政協委員倡調高挨轟

（中央社台北7日電）中國全國政協委員、北京清華大學教授孟安明昨天指出，大陸大學學費比幼稚園的學費還低，主張建立合理上調大學學費的機制。不過他的建議遭到大陸網民砲轟，並指幼稚園學費過高才該檢討。

中國全國人大、全國政協「兩會」正在北京召開。北京青年報報導，孟安明昨天在政協小組討論會指出，大部分大學的學費在每年人民幣4000元至6000元（約新台幣1.8萬元至2.7萬元）之間，低於許多幼稚園一年的學費標準。

他表示，大陸官方對於高等教育的投入非常巨大，而隨著物價的上升，大學辦學成本也在逐年提高。