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中央社

大學學費比幼稚園低 陸政協委員倡調高挨轟

中央社2018/03/07 16:50
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北7日電）中國全國政協委員、北京清華大學教授孟安明昨天指出，大陸大學學費比幼稚園的學費還低，主張建立合理上調大學學費的機制。不過他的建議遭到大陸網民砲轟，並指幼稚園學費過高才該檢討。

中國全國人大、全國政協「兩會」正在北京召開。北京青年報報導，孟安明昨天在政協小組討論會指出，大部分大學的學費在每年人民幣4000元至6000元（約新台幣1.8萬元至2.7萬元）之間，低於許多幼稚園一年的學費標準。

他表示，大陸官方對於高等教育的投入非常巨大，而隨著物價的上升，大學辦學成本也在逐年提高。

孟安明主張建立合理上調大學學費的機制，根據中國大陸經濟發展狀況，例如經濟成長率和物價上漲幅度，每年調漲3%左右。另一方面，透過助學金和貸款等方式保證困難家庭的大學生一定能夠上大學。

不過孟安明的主張經媒體披露後，遭到大陸網民圍勦，批他「不食人間煙火」，並反指幼稚園收費太高才應該檢討。

但也有網民說，他唸的大學學費已經10年沒調整，但這10年光是物價已經漲了3倍，確實有調高空間。

根據公開資料，北京市幼稚園學費確實普遍比大學還高。一級公立幼稚園每月學費750元，但因為名額有限，公立幼稚園很難申請入學。

新浪網報導，北京私立幼稚園只要標榜雙語教學，每月至少4500元起跳，許多天價幼稚園更嚇人，其中收費最貴的是一家來自加拿大的幼教機構，僅一年學費就要10萬元。

另家標榜「國學」的幼稚園甚至以一天收費600元計價，讓一般家長望園興嘆。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070307

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