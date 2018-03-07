環署納管人用防蚊液 製造輸入需申請許可

（中央社記者吳欣紜台北7日電）行政院去年指示將人用防蚊液改由環保署化學局管理，化學局為了與環境用防蚊液區隔，今天發布修正相關辦法，未來不論製造、輸入人用防蚊液都應向化學局申請許可。

行政院環境保護署毒物及化學物質局發布修正「環境用藥許可證申請核發作業準則」，不僅延長環境衛生用藥原體的產品有效期限，也將人用化學忌避劑（防蚊液）納入管理規定。

行政院環境保護署毒物及化學物質局局長謝燕儒表示，人用防蚊液原本為衛生福利部管理，但由於衛福部認為防蚊液並不是人用藥物，且目的也並非治療，因此行政院去年3月便召開研商「人用化學防蚊液」管理措施會議，做成防蚊液全部都歸環保署化學局管理的結論。