環署納管人用防蚊液 製造輸入需申請許可

（中央社記者吳欣紜台北7日電）行政院去年指示將人用防蚊液改由環保署化學局管理，化學局為了與環境用防蚊液區隔，今天發布修正相關辦法，未來不論製造、輸入人用防蚊液都應向化學局申請許可。
行政院環境保護署毒物及化學物質局發布修正「環境用藥許可證申請核發作業準則」，不僅延長環境衛生用藥原體的產品有效期限，也將人用化學忌避劑（防蚊液）納入管理規定。
行政院環境保護署毒物及化學物質局局長謝燕儒表示，人用防蚊液原本為衛生福利部管理，但由於衛福部認為防蚊液並不是人用藥物，且目的也並非治療，因此行政院去年3月便召開研商「人用化學防蚊液」管理措施會議，做成防蚊液全部都歸環保署化學局管理的結論。
謝燕儒指出，環保署原本僅有禁止環境用防蚊液用在人體，但由於新增納管了人用防蚊液，必須考量皮膚毒性等，避免人體使用造成過敏，修正條文也加嚴人用防蚊液的毒性管理。
謝燕儒說，未來只要是製造、輸入人用防蚊液都應向化學局申請核可，但若是原本就已經取得衛福部許可的防蚊液就不受限制。
除了加強人用防蚊液管理外，環保署也考量農業用藥原體有效期限已經改為5年，為避免環境衛生用藥有效期限僅3年過後，全部都變成過期廢棄物，因此也將環境衛生用藥原體的產品有效期限延長為5年。（編輯：黃于）1070307