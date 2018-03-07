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NBA／創聯盟紀錄　勇士連4季在65場內達成50勝

記者鍾東穎／綜合報導2018/03/07 17:02
▲Stephen Curry（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry（圖／美聯社／達志影像）

暫居西區第2的勇士今(7)日主場出戰東區倒數第2的籃網，勇士靠著當家球星Stephen Curry攻下34分，帶領勇士以114:101笑納6連勝，並連續4個賽季在65場比賽內達成50勝，成為聯盟紀錄締造者。

勇士今天擊敗籃網，戰績來到50勝14負，僅多輸龍頭火箭1場比賽，緊咬0.5場勝差，不過火箭今日稍早同樣贏球，所以繼火箭後，勇士成為本季第2支拿下第50勝的球隊。

此役勇士「浪花兄」Curry全場三分球12投6中，拿下全場最高34分，外帶6籃板4助攻，「浪花弟」Klay Thompson稍微熄火全場5投2中，貢獻18分5籃板，Kevin Durant挹注次高的19分6籃板。

輸球的籃網苦吞4連敗，目前戰績和老鷹同為20勝45負，東區成為墊底，此役以當家後衛D'Angelo Russell攻下20分8籃板為最佳，DeMarre Carroll拿到19分7籃板，同為先發後衛的Spencer Dinwiddie貢獻13分6籃板。

籃網本季計畫林書豪和Russell組成「雙衛」出擊，不過兩人接連受傷，林書豪更嚴重本季首戰就報銷，籃網戰績一路往下滑，今天賽後勇士主帥Steve Kerr鼓勵籃網。

Kerr說，「我對籃網的表現印象深刻，他們沒有選秀權，卻努力把一切整合起來，在過去幾個賽季對戰過程中，感覺得出他們很拼，我要稱讚他們，他們在打造一些事，他們是白手起家。」

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