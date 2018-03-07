被控護航官田鋼鐵環評 郭信良無罪確定

（中央社記者蕭博文台北7日電）台南市議會副議長郭信良被控收受700萬元護航官田鋼鐵環評案，一、二審都獲判無罪。案經檢察官上訴，最高法院今天駁回，無罪確定。

台南地方法院檢察署104年1月起訴書指出，郭信良及擔任助理的親戚郭仲進，向官田鋼鐵陳姓榮譽董事長、汪姓董事長告知將協助疏通市府環保局及處理市議員、自救會成員間的問題，讓官田鋼鐵環評案通過，陳、汪兩人則同意支付新台幣1200萬元。

不過，官田鋼鐵支付700萬元後，環評案還是未過關，郭信良未再取得餘款500萬元。南檢認定郭信良和郭仲進已違反貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪。