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迎接38婦女節　企業群釋出300個女性優先科技職缺

記者許家禎／台北報導2018/03/07 17:11
▲Ada Fair科技女力論壇邀請許多科技女霸分享心路歷程，也聯合企業共釋出超過300個熱門科技領域職缺，並優先開放給女性科技人才應試。（圖／台灣微軟提供）
▲Ada Fair科技女力論壇邀請許多科技女霸分享心路歷程，也聯合企業共釋出超過300個熱門科技領域職缺，並優先開放給女性科技人才應試。（圖／台灣微軟提供）

年後轉職潮湧現，徵才活動花招百出，其中又以資通訊科技缺口最大，而為響應三八婦女節，台灣微軟創辦的Ada Fair科技女力論壇今（7）日不僅邀請許多科技女霸分享心路歷程，也聯合企業共釋出超過300個熱門科技領域職缺，並優先開放給女性科技人才應試。

近年來人工智慧、大數據、物聯網、雲端運算等科技巨浪來襲，再加上科技部宣布5年投資160億發展相關領域，也帶動企業招募需求成長。台灣微軟創辦Ada Fair科技女力論壇今日登場，會上指出科技界目前雖呈現男多女少的兩性落差，但不久的將來將極有可能翻轉，因為企業真的求才若渴。

不過，本屆女力科技論壇於前期問卷調查中也發現，想進入科技領域就業的女性大多是因為個人興趣、約占7成51，但就業前最想了解的資訊卻是「女性科技從業人員可能會遇到的困難及如何防範」，占68.7%。顯示社會中普遍刻板印象就是科技界是男人當家，科技界有性別失衡的現象。

此次參與論壇的台大資訊工程學系許永真教授指出，實際上台灣有不少傑出女性活躍於科技領域中，並獲國際各界肯定尊重。她說，科技領域每天呈現爆炸式的發展，非常需要具備各種不同角度解決問題的能力工作者，男性工作者有他們的天生優勢及缺點，而女性工作者則可以有很好的互補，甚至帶來啟發性的思考。

而主辦單位為響應三八婦女節，也攜手台南科學園區優質企業推動女性科技人才扶植，共同釋出近300個科技熱門職缺，開放女性優先投遞履歷、獲得面試先機，現場同步進行職涯發展諮商與徵才模擬體驗，藉以提升女性科技產業的就業能力與認知，以期能號召社會投入更多資源在女性科學教育與職涯發展上，逐步消彌科技領域的性別落差，創造兩性平等友善的職場環境。

關鍵字徵才婦女節年後轉職轉職女性職缺科技職缺科技人才
溫和復甦　1月景氣燈號維持黃藍燈中信金估今年升息　亞幣有升值壓力

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